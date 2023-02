Scuola, deroghe ai numeri per le classi a Fermo: appello dei sindaci al Ministero

Paola Frassinetti è stata accompagnata dall’onorevole Albano e da Andrea Putzu

Fermo, 2 febbraio 2023 – Doveva arrivare intorno alle 14,30, nella sala consiliare della Provincia di Fermo, il sottosegretario all’istruzione e al merito Paola Frassinetti, arriverà alle 17 insieme con l’onorevole Lucia Albano, e intanto sindaci e dirigenti scolastici hanno raccolto le idee, hanno stilato un documento, hanno spiegato le difficoltà e la resistenza, quella dei piccoli comuni che difendono le loro scuole. Un incontro voluto dal presidente della Provincia Michele Ortenzi con la consigliera Pisana Liberati e facilitato dal consigliere regionale Andrea Putzu, per spiegare e far arrivare al Governo le esigenze di un territorio fatto di piccoli e piccolissimi comuni, con le ferite del sisma ancora aperte, il rischio spopolamento e la denatalità. Il primo a sollevare la questione è il sindaco di Magliano di Tenna, Pietro Cesetti: "Il limite di 15 alunni per classe è del tutto irrealistico per i nostri piccolissimi comuni, per i quali formare una classe diventa una corsa ad accaparrarsi i bambini, anche dei comuni vicini. L’istruzione è un diritto per tutti, non è possibile che le deroghe valgano solo per i comuni del cratere sismico e per noi che siamo lì attaccati no". Una richiesta replicata praticamente da tutti i sindaci, con...