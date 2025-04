Scuola di Pallavolo Fermana, primo posto provvisorio

Doppia vittoria e primo posto nella classifica provvisoria, per la Scuola di Pallavolo Fermana, che ha disputato la quarta giornata del campionato A 1 maschile di Sitting Volley, tenutasi nella palestra di via Leti a Fermo. La sfida contro i campioni in carica dell’Ortopedia I Santi Nola è stata (così come da pronostico) accesissima, ma ha visto i gialloblù, lottare punto su punto fino all’allungo finale che ha decretato una vittoria storica, visto che interrompe l’imbattibilità dal 2018 di Nola, in Italia.

Soddisfacente vittoria per la squadra Fermana, anche quella della seconda sfida della giornata di campionato, disputata contro Cuneo. La giornata si è tradotta nel merito sportivo di cinque punti che hanno posizionato la Fermana al primo posto della classifica provvisoria, in attesa delle ultime gare in programma a Chieri il prossimo 6 aprile.

"Siamo arrivati all’ultima giornata di campionato consapevoli che il nostro scoglio più grande fosse riuscire a lottare alla pari contro i Nola – commenta Federico Ripani capitano della Scuola Pallavolo Fermana – il risultato ottenuto conferma che possiamo affrontare e vincere ogni sfida. Il successo conquistato in questa quarta giornata di campionato, rappresenta per noi un nuovo punto di partenza e rinnovato impegno verso ulteriori obiettivi".