‘Scuola di Platea’ al teatro delle Api

La stagione del teatro delle Api cresce anche con la ‘Scuola di Platea’, progetto di formazione pensato da Amat per gli studenti delle scuole superiori che, per la prima volta viene attivato anche in città, coinvolgendo l’Istituto superiore ‘Urbani’. E il debutto per gli studenti del polo scolastico è nello spettacolo di questa sera, ‘La Lupa’ di Giovanni Verga portato in scena dal talento di attrice e di regista di Donatella Finocchiaro con un cast di ottimi attori. Con una introduzione curata dai professionisti di Amat, questa mattina, i 66 studenti si preparano ad assistere allo spettacolo serale (inizio ore 21,15). Domani, il progetto prevede Donatella Finocchiaro con Luana Rondinelli e gli attori Bruno Di Chiara e Chiara Stassi che incontro gli studenti e si confrontano con loro sullo spettacolo, direttamente nella sede del polo scolastico.

Il progetto ‘Scuola di Platea’ è sostenuto da Wanna Be In, i giovani si fanno spazio, ed è realizzato dal Comune, con Amat e Cooperativa il Faro, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile. Anche per la serata di stasera, al pari di quasi tutti gli appuntamenti della stagione di prosa, c’è il sold out.

m.c.