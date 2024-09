Scuola di teatro, c’è la nuova sede. Marziali: "Finalmente una casa"

La Scuola nazionale di improvvisazione teatrale e teatro ‘Vicolo Cechov’ con diverse sedi in Italia tra cui Montegiorgio, riapre le iscrizioni ai propri corsi di improvvisazione teatrale, scrittura creativa e workshop tematici di teatro e recitazione. La referente Laura Marziali, improvvisatrice e formatrice di improvvisazione teatrale nonché attivista in ambito oncologico e recentemente premiata alla ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’ di Francavilla d’Ete, al Senato con il premio ‘Standout Woman Award’ e ai ‘Factanza Awards’ di Milano, è felice di annunciare insieme ai direttori artistici di ‘Vicolo Cechov’ Roberto Rotondo e Fabio Astolfi l’apertura di una nuova sede che sarà gestita insieme all’associazione culturale ‘Shinsei Taiko Project’.

La sede è stata ubicata in via Faleriense Est 81 a Piane di Montegiorgio, presso il centro commerciale ‘Hurrà’. "Sono felice – spiega Laura Marziali – perché dopo dieci lunghi anni di attività sul territorio, abbiamo una nostra casa e possiamo, tra qualche mese, ospitare nel nostro ‘Teatro Off’ le produzioni teatrali ma anche – aggiunge Marziali – quelle di tutte le persone che vorranno. Sarà un luogo di libertà, intersezione, arte, connessione, nuove proposte. Non vediamo l’ora di sperimentare insieme questo nuovo spazio cittadino".

"L’improvvisazione teatrale – aggiungono Rotondo e Astolfi – non si può spiegare a parole, si può soltanto provare. Si tratta di un percorso che fa divertire ed emozionare, fa mettere in gioco tanti aspetti della nostra personalità, crea consapevolezza, aggregazione e un senso collettivo di libertà. Non abbiate paura del palco – l’esortazione a chi magari è più timido ma sogna, un giorno, di solcare un palco – perché non si va sul palco, ci si allena settimanalmente in gruppo".

La scuola Vicolo Checov organizza corsi di improvvisazione e teatro per adulti, bambini e ragazzi e per tutti i livelli, dai principianti, agli intermedi, fino agli avanzati. Si occupa inoltre di Spettacoli di improvvisazione e teatro oltre a fornire esperienze di team building per le aziende.

Il primo appuntamento con la lezione di prova gratuita di ‘Vicolo Cechov’ si terrà domani 14 settembre alle 17 per bambini e ragazzi; alle 18 per le persone dai 17 anni in su. Per info 327-8517131.

a.c.