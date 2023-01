"Scuola e cineteatro, le nostre sfide del 2023"

L’anno appena iniziato sarà l’ultimo intero dell’amministrazione guidata da Moira Canigola, al secondo mandato, e proprio per il primo cittadino di Monte Urano sarà anche l’ultimo da sindaca del centro calzaturiero. La conferenza stampa di ieri mattina è stata l’occasione per fare il punto della situazione del 2022 appena concluso ampliando lo sguardo al nuovo anno. "Di certo tutto è stato reso complicato – ha esordito la Canigola accompagnata dagli assessori Loretta Morelli, Giacomo Sollini, Massimo Brasili e Federico Giacomozzi – dal Covid che ha portato le conseguenze che tutti sappiamo, ma il 2022 è stato un anno di vera ripartenza. Abbiamo fatto partire cantieri importanti come il progetto Norma 27, con l’urbanizzazione verso la zona Tenna che ora ha visto iniziare il primo stralcio, il cantiere stadio appena inaugurato, l’acquisto del Cinema Arlecchino: abbiamo messo un punto, ma basilare e che costituisce un obiettivo che ci poniamo per il 2023".

Inevitabile parlare della questione energetica: "In questo senso è stato un anno horribilis per le famiglie, per le casse comunali il maggior costo dell’Energia è costato ben 180mila euro ma è stato molto importante aver fatto efficientato la pubblica illuminazione a partire dal 2016 per abbattere la spesa di 200mila euro l’anno, facendolo noi in prima persona. Di certo la tassazione degli extra profitti ci ha portato via un tesoretto di almeno 400 mila euro che avremmo potuto dare alla cittadinanza. È stato l’anno della cessione delle quote della Monte Urano Gas ed Energia, azione ponderata e pensata nei minimi dettagli, motivata da una normativa del 2015 che prevede la cessione delle partecipate qualora non raggiungessero gli obiettivi primari, come in questo caso. Difficilissimo provvedere anche all’approvvigionamento e questo ci ha portati alla decisione di vendere. Due bandi andati deserti, è stata rifatta la valutazione fino ad arrivare all’ultima manifestazione di interesse andata deserta e abbiamo quindi venduto al socio di minoranza entrato qualche anno fa. Ricordo che in Consiglio comunale la decisione di vendere fu discussa per due anni e ci fu sempre dato parere favorevole".

Ora si guarda al futuro: "Il 2023 sarà il nostro ultimo anno intero, per me ultimo in assoluto e cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi. Parlo del progetto di fattibilità del mercato coperto approvato, informatizzazione della pubblica amministrazione, il Cinema Arlecchino e la nuova scuola. Li stiamo portando avanti e sono sicura che nel 2023 li metteremo in atto".

Roberto Cruciani