Scuola e mondo del lavoro: intesa vincente

È una rete completa e, dunque, efficace in termini di risposte utili ai giovani che devono scegliere il loro futuro, quella che vede insieme polo scolastico ‘Urbani’; Università di Macerata; Cna e Confindustria Fermo, e che ha in Wega Impresa Sociale, il principale artefice e collante. Che sia una rete efficace lo dicono i risultati: nella valutazione dell’impatto avuto dai corsi Ifts (Formazione Tecnica Superiore) promossi da Wega nell’ambito delle ‘Tecniche per l’amministrazione economico finanziaria’ e finanziati da Regione e Fse, il 60% dei ragazzi diplomati che li hanno frequentati, trova lavoro in maniera diretta. Il terzo corso Ifts (ce n’è già un quarto in rampa di lancio) ha 20 iscritti, con diploma superiore, dura 800 ore (di cui 320 di stage in azienda).

"Completata la parte teorica del terzo corso, i corsisti saranno inseriti in aziende del territorio per gli stage", dice Domenico Baratto, deus ex machina di Wega, presentando la rete costruita intorno al progetto. A individuare le aziende, di diversi settori, ci ha pensato Confindustria Fermo il cui presidente, Fabrizio Luciano, fa sapere: "Le imprese sono più che disposte ad accogliere i ragazzi, in qualche caso anche più di uno". D’altra parte, si sa che c’è ‘fame’ di giovani preparati e Luciani sta anche lavorando all’attivazione di un tavolo mirato su questo tema, con tutti gli attori coinvolti, famiglie comprese. Mario Andrenacci, vice dirigente del polo ‘Urbani’ (new entry nella rete Wega) vede "fondamentale per una scuola del territorio, stare in uno stesso contesto formativo con università e mondo del lavoro perché si possono costruire percorsi adeguati. I corsi danno ai ragazzi 18 crediti per l’Università e li mettono in contatto con docenti universitari in uno scambio continuo e proficuo; ma sono altrettanto importanti le 320 ore in azienda perché cominciano a confrontarsi col mondo del lavoro. Questa è una rete che mette insieme ingredienti ormai indispensabili per la migliore scelta del futuro dei nostri studenti".

"Sono tre anni che riproponiamo una progettualità che rinnoviamo ogni anno – commenta Elena Cedrola (docente UniMc), reduce da un interessante incontro con tutte le classi quinte dell’Urbani –. Quest’anno abbiamo inserito tante ore di e-commerce, siti web, social media, analisi dei dati". È decennale la collaborazione di Cna con Wega, come afferma Luciana Testatonda: "Le imprese chiedono persone specializzate".

Marisa Colibazzi