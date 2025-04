Scuola e sport, investimenti milionari

Lo sport, un valore aggiunto per la comunità, per questo motivo nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione di Rapagnano ha investito energie e risorse nel potenziamento degli impianti. Non è un caso che domenica con inizio alle 14,30 presso il Campo sportivo ‘San Tiburzio’ di Rapagnano si terrà la ‘Festa dello Sport’, che ospiterà tutte le associazioni del paese con l’intento di far conoscere a genitori e bambini i positivi effetti di una sana pratica sportiva e magari ai più piccoli di prendere confidenza con una disciplina che conoscevano ancora poco. L’evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro loco e il comitato Uisp provinciale ospiterà anche momenti di socialità con una merenda aperta a tutti.

"La nostra Amministrazione – commenta la sindaca Elisabetta Ceroni – tiene in particolare considerazione due aspetti della vita di questa comunità: l’istruzione e lo sport. L’istruzione quale chiave per comprende il mondo, orientarsi in esso con spirito critico e consapevolezza. Lo sport invece ci insegna il rispetto delle regole, la lealtà, la solidarietà e il senso di appartenenza. E’ uno strumento utile a costruire competenze trasferibili in ogni contesto di vita".

Parte da questa riflessione una scaletta interventi che hanno interessato e stanno interessando diverse strutture del paese. Per l’edilizia scolastica si tratta di investimenti complessivi per oltre 9.000.000 euro che partono dal nido della scuola media per arrivare al centro sociale. Sono altrettanto corposi gli interventi per gli impianti sportivi per circa 2.500.000 complessivi. Parliamo di 1.200.000 euro per la palestra utilizzata per la pallavolo che prevede riqualificazione e adeguamento sismico dello stabile. Il Centro sportivo della frazione di Osteria con circa 1 milione di euro per riqualificazione del campo di calcio a 5 che diverrà polivalente; oltre a vari interventi di ampliamento e ammodernamento. Per il Centro sportivo San Tiburzio oltre 200.000 euro per impianto di illuminazione a led, asfalto pista e gancia per le bocce; e saranno realizzati nuovi locali che saranno utilizzati come sedi per le associazioni: Archetti, Gs ciclistica Rapagnanese con servizi e impianti di ultima generazione per rendere più funzionali gli stessi, aggiungendo interventi per migliorare la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento dei parcheggi.

Alessio Carassai