Scuola intitolata a Gino Strada

Giornata importante quella di domenica prossima per l’Istituto Comprensivo di Monte Urano ma in generale per tutta la cittadinanza monturanese e non solo. Dalle 18 in piazza della Libertà si svolgerà la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Monte Urano a Gino Strada alla presenza delle autorità ma anche con tante sorprese. Si inizierà proprio dal saluto delle autorità presenti alla cerimonia per poi passare alla presentazione del banner della scuola con motto e filigrana, realizzato dagli alunni della quinta classe della primaria e da quelli del primo anno della scuola secondaria di primo grado all’interno del Progetto Continuità.

A seguire varie letture ed esibizioni musicali degli alunni della scuola prima e di quella secondaria di primo grado mentre intorno alle 19 ci sarà il momento atteso in cui verrà scoperta la targa presso l’isitituto comprensorio e ma mostra degli elaborati realizzati dagli alunni. Poi ci si sposta presso la sala delle riunioni del comune dove dalle 19,30 è prevista la proiezione del video ’Mare Nostro’ realizzato dai ragazzi della quinta della primaria di Torre San Patrizio, quella del cortometraggio ’Farah’ dei bambini della scuola dell’infanzia e la mostra delle locandine del cortometraggio con i bambini del primo anno di primaria.

Roberto Cruciani