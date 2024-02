SCUOLA ’LEONARDO DA VINCI’, PEDASO

Alcune persone credono che gli amici non siano essenziali, ma non è così. Vari studi scientifici hanno dimostrato che divertirsi con gli amici rilascia le endorfine che aiutano gli impulsi nervosi a provare piacere e benessere fisico. Uno studio in particolare ha confermato che questi neurotrasmettitori fungono da anestetico naturale e aumentano il piacere nei rapporti sociali. La quantità della nostra rete sociale influisce sulla salute mentale e fisica. Molti studi dimostrano che una buona rete sociale è associata a un minor rischio di disturbi psicologici, malattie fisiche e persino di mortalità. Gli altri danno sostegno emotivo, rafforzando autostima e benessere psicologico, forniscono consigli, aiuto e informazioni utili per affrontare difficoltà e problemi. Il sostegno sociale influisce sulla salute perché protegge dall’impatto negativo dello stress. Poter contare sulle altre persone aiuta a far fronte agli eventi stressanti e porta a viverli con più leggerezza, soprattutto per gli anziani, perché i risultati sono ancora più impattanti in età avanzata. È stato inoltre analizzato che più della quantità di amici, è importante la qualità: amicizie tossiche accrescono lo sviluppo di patologie croniche, come diabete e cardiopatie. Negli anziani, avere ogni giorno nuovi passatempi, anche in compagnia, mantiene alto il loro livello cognitivo. Questo aiuta a tenere in continuo allenamento il loro cervello evitando lo sviluppo di disturbi depressivi, che sono invece molto frequenti nelle persone in età matura lasciati da soli. Un cervello attivo allontana anche malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. Un gruppo di scienziati ha studiato una popolazione di babbuini della savana africana ed ha osservato che a volte tra scimmie di sesso diverso, si creano legami duraturi per fini non riproduttivi. I babbuini dedicano molto tempo alla pulizia e si controllano il mantello a vicenda, ma quando si accarezzano e curano, questo affetto non solo è legato alla pulizia, infatti stabiliscono una relazione che può essere definita amicizia. La pulizia reciproca è un modo per legare e alleviare lo stress. I ricercatori hanno anche dimostrato che, come negli umani, i maschi di babbuino vivono una vita più lunga se sono socialmente connessi. Dall’osservazione è anche emerso che l’organismo di queste scimmie è più longevo, se basato su rapporti di amicizia fedele, riuscendo a tenere sotto controllo glicemia, ritmo cardiaco e stress. Quindi avere amici nella propria vita è tanto importante quanto perdere peso e seguire una dieta sana. Più amici abbiamo, meglio stiamo. Classe II A