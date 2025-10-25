Scuola materna di Casette, mezzo milione per i lavori

Confermato e assicurato che la scuola materna tornerà a Casette e che l’amministrazione comunale di Sant’Elpidio a Mare sta lavorando da che si è insediata per raggiungere questo obiettivo. Questo quanto è stato ribadito davanti ai residenti della frazione intervenuti l’altra sera all’assemblea pubblica organizzata per dirimere la questione, da Gionata Calcinari. Il sindaco durante la serata ha illustrato ai concittadini le due opzioni che attualmente rimangono sul tavolo. La prima: per adeguare sismicamente l’immobile di proprietà della parrocchia del Santissimo Redentore servono circa 500mila euro "e, a dimostrazione della disponibilità del Comune a impegnarsi – ha detto il sindaco elpidiense – , anche economicamente, per riportare la materna a Casette, stiamo valutando anche l’acquisto dell’immobile dalla parrocchia".

La seconda ipotesi è diametralmente opposta: costruire ex novo una scuola materna in altro sito, sempre a Casette. Soffermandosi sulla prima ipotesi, Calcinari spiega, innanzitutto, che la parrocchia si è subito resa disponibile a coprire le spese per circa 50mila o 60mila euro per mettere a punto interventi su nuovo impianto elettrico, montascale e poco altro. Per poi chiarire che la parte più complessa è un’altra: "Ho chiesto ai tecnici della proprietà – ha spiegato ancora il primo cittadino – se quella scuola è sicura dal punto di vista sismico per riportarci i bambini. Mi hanno risposto: ‘No’. Quell’edificio non rispetta gli standard richiesti dalla normativa vigente".

Occorrono dunque lavori che richiedono tempo e soldi. E’ a quel punto che, durante il faccia a faccia con i residenti, è stato proposto l’acquisto dell’immobile da parte del Comune, idea che ha trovato anche una certa accoglienza da parte del parroco. "Al momento – ha precisato il sindaco Calcinari – non ci sono cifre, né altro. Noi stiamo valutando con i nostri tecnici e la parrocchia con la propria struttura per vedere su quali cifre si può avviare un ragionamento, fermo restando che, tutto questo – ha infine concluso precisa Calcinari – ha tempi lunghi".

Resta ancora tanto da definire insomma, ma a parte i dettagli, pare che questa strada sia percorribile secondo ambo le parti. E, visto l’impegno anche economico che si dichiara disposta ad affrontare, sembra esserlo anche per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Calcinari.

Marisa Colibazzi