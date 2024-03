SCUOLA MEDIA ‘A.CARO’ DI MONTEGRANARO

"Spesso i momenti tristi sono il seme, il preludio a una nuova felicità, il buio prima della luce". E’ quanto ha dichiarato la vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, in una recente intervista che abbiamo ascoltato. Anche la noia, quindi, celebrata dalla sua canzone, va accolta così come tutti gli altri sentimenti che ci portano giù, in fondo. Nel periodo dell’adolescenza e dell’infanzia i bambini e i ragazzi dovrebbero avere la necessità e la possibilità di annoiarsi, per crescere e maturare. Al giorno d’oggi, invece, ‘il non sapere cosa fare’ viene spesso avvertito come un grido d’allarme che ci trasforma in tuttofare e si finisce per riempire la quotidianità dei più disparati impegni come attività sportive, corsi pomeridiani, uscite con gli amici e altro. Ciò che ci spinge ad allontanare la noia è la paura di non saper gestire i momenti di pausa, il timore di sprecare il nostro tempo, di non riuscire a stare soli con noi stessi. Pertanto moltissimi adolescenti sono spinti a cercare vie di fuga alternative per distrarsi, per rompere gli schemi, per evadere dalla noiosa quotidianità. Così iniziano a frequentare qualsiasi tipo di compagnia, iniziano a fumare o a bere oppure passano ore ed ore davanti ai videogiochi scollegandosi dalla realtà. In un saggio del 1930 intitolato ‘La conquista della felicità’ Bertrand Russell scriveva: "Una generazione che non riesce a tollerare la noia è una generazione di uomini piccoli, nei quali ogni impulso vitale appassisce". Oggi più che mai siamo d’accordo con il grande filosofo inglese: annoiarsi agevola la fantasia, genera creatività, ci permette di stimolare le nostre risorse, le nostre potenzialità al fine di raggiungere nuovi obiettivi o semplicemente ci concede del tempo per riscoprirsi. ‘Il dolce far niente’ infatti ci costringe anche a guardarci dentro, a connetterci con noi stessi, a riflettere e, nella giusta dose, ci consente di essere persone migliori. In questi attimi di sospiro, bambini, ragazzi ma anche adulti possono fermarsi un secondo, assaporare la lentezza e coltivare un nuovo seme. La noia, in definitiva, non è un virus da debellare, ma è un trampolino di lancio verso qualcosa di nuovo, è un’occasione di rinascita e la capacità di andare oltre i problemi, di vivere con leggerezza ma non con superficialità. Perché la noia, per quanto venga scacciata, ritorna sempre come la ‘Cumbia’ e nei momenti difficili bisogna imparare a ballarci sopra.

Classe II D