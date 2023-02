SCUOLA MEDIA ANNIBAL CARO di MONTEGRANARO

‘Pensati libera’: è questo lo slogan apparentemente semplice, ma pieno di significato con cui l’influencer Chiara Ferragni è salita sul palco del Festival di Sanremo. La stessa ha poi indossato un abito su cui era disegnato il suo corpo nudo ed uno su cui erano riportate frasi offensive ricevute per il solo fatto di lavorare. Con ciò l’imprenditrice ha inteso ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato loro imposto dalla società, a sentirsi semplicemente loro stesse senza paura di essere giudicate. Ad oggi moltissime donne lottano per i loro diritti: in Iran era il 13 settembre 2022 quando la ventiduenne Mahsa Amini è stata arrestata dalla polizia morale, picchiata ed uccisa perché portava il velo in modo ‘non appropriato’ lasciando libere alcune ciocche di capelli. Da ciò migliaia di donne, sostenute anche da uomini, in molte città dell’Iran si sono riversate nelle piazze scoprendosi il capo o tagliandosi i capelli come segno di protesta.

Loro infatti devono sempre indossare un velo e coprire bene il corpo; è stato loro proibito anche l’uso di cosmetici e di sorridere per strada. Ora sotto il motto ‘Donna, Vita, Libertà’ sono insorte per chiedere giustizia e uguaglianza e, nonostante la dura repressione, non intendono cedere. Un altro Paese ritenuto il quarto più pericoloso al mondo per le donne è l’India: moltissime continuano a subire violenze sessuali, sfregamenti con l’acido, uccisioni per accaparrarsi la dote senza conseguenze per i colpevoli.

In Thailandia molte bambine, vendute dalle loro stesse famiglie, sono costrette a prostituirsi, in Pakistan le obbligano a matrimoni forzati con uomini più vecchi e non mancano le violenze domestiche; in Afghanistan non si permette loro di andare a scuola o di esercitare una professione. Contro la violenza sulle donne l’Onu ha istituito la giornata del 25 novembre, data che ricorda il brutale assassinio nel 1960, nella Repubblica Dominicana, delle sorelle Mirabal perché considerate rivoluzionarie. Secondo le indagini il 31,9% della popolazione femminile subisce violenza fisica o sessuale; il 26,4% psicologica; sono censite in 120 le donne uccise nel 2022 dal partner o da familiari. Il Comune di Montegranaro ha avviato diverse iniziative per sensibilizzare su questo tema, tra cui spettacoli teatrali e l’inaugurazione di una panchina rossa con su scritto ‘Si può amare da morire, ma non morire d’amore’. Classe III B