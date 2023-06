SCUOLA MEDIA CESTONI MONTEGIORGIO

Il concetto di ‘diritti umani’ è nato nel 1946 con l’istituzione da parte dell’Onu della ‘Dichiarazione dei diritti umani’. Nell’Articolo 30 leggiamo "nessuno può toglierti i tuoi diritti". Eppure sappiamo che non è così. Da oltre dieci anni, infatti, le organizzazioni per la difesa dei diritti umani avvertono che occorre ritrovarne il senso e il rispetto. Amnesty International è una di queste organizzazioni globali di persone che hanno a cuore i diritti umani e che lavorano insieme per difenderli in tutto il mondo. Indipendente dai governi e da qualsiasi ideologia politica o religiosa e priva di interessi economici, Amnesty si batte ogni giorno per la libertà, la verità, la giustizia e la dignità delle persone, agendo per dare voce a chi non ha voce e che invece dovrebbe essere ascoltato.

Queste battaglie sono basate su fatti documentati grazie ad affidabili ricercatori sul campo che segnalano le violazioni dei diritti umani. Proprio Amnesty International ha dichiarato che nel 2021 sono peggiorati i conflitti e quindi le vite degli esseri umani in moltissimi Stati. È necessario anche sottolineare come, sempre da indagini Amnesty, stia aumentando la tendenza globale dei regimi autoritari ad usare violenza ed intimidazioni per mettere a tacere il dissenso. Per questo e molto altro si rende necessaria la presenza dei cosiddetti ‘difensori dei diritti umani’. Uomini e donne che hanno deciso di provare a cambiare il mondo con le loro sole forze, che scelgono di stare dalla parte del giusto anche a rischio della propria vita.

Le Nazioni Unite e la Comunità europea hanno riconosciuto l’importanza di questi difensori e dei pericoli che corrono. Ad esempio è stata creata una piattaforma europea di coordinamento fra Paesi per garantire il diritto d’asilo e proteggere al meglio queste persone coraggiose. Ad oggi, stanno nascendo anche in Italia le prime ‘città rifugio’ (Shelter Cities), città disponibili ad offrire riparo ai ‘difensori’. Amnesty International sta costituendo un fondo che darà assistenza finanziaria di emergenza, supporto legale, cure mediche e psicologiche a coloro che rischiano la vita ogni giorno per portare nel mondo un po’ di giustizia. Nei casi estremi queste associazioni aiuteranno i difensori a trasferirsi in luoghi più sicuri, dove potranno riprendere il loro lavoro e continuare le loro lotte in nome della giustizia e della libertà.

Classe III A