SCUOLA MEDIA DI AMANDOLA

La bellezza di un territorio può essere diffusa anche attraverso videogiochi ed ‘edutainment’: questa è l’idea del progetto ‘Borghi e sentieri dei Sibillini’ cui la nostra classe sta lavorando, insieme ad altre tre dell’Istituto Omnicomprensivo di Amandola e due gruppi dell’Istituto di Comunanza. Il coordinatore scientifico, professor Roberto Perna, alla presentazione del percorso, avvenuta presso il Cinema Teatro Europa di Amandola lo scorso 3 febbraio, ha sottolineato che "in un’ epoca di globalizzazione nella quale l’uso di nuove tecnologie rischia di farci porre l’attenzione più sui mezzi che sui contenuti, la realizzazione di un videogioco con il Guerrin Meschino come protagonista, può essere un valido espediente per rilanciare la nostra zona che vanta leggende affascinanti". Fillide, la Sibilla, il lago di Pilato, il monte Vettore, la Priora, fate, mazzamurelli, luoghi e personaggi che hanno riportato le nostre menti al Pon teatro ‘Tradizioni e Rappresentazione’ cui abbiamo partecipato nell’anno scolastico 202021.

Svolto in modalità online a causa del Covid-19, gli alunni di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria in Matenano, hanno imparato ad apprezzare il territorio che li circonda in modo inusuale. Faticoso sì, perché con i diversi problemi di connessione, le parti da imparare per recitare, i vestiti e il trucco, i movimenti e le espressioni, tutto da provare davanti allo schermo, non è stato semplice. La mappa di Antoine de la Salle pubblicata nel testo ‘Il Paradiso della Regina Sibilla’, è stata la scenografia comune: prima della Dad, la prof di tecnologia ne aveva fatto disegnare una copia a ciascuno di noi. Le attività erano differenti; la competizione ci teneva attivi per conquistare il podio dei vari ‘kahoot’ che premiavano spesso il più veloce nella risposta. Ciò provocava rabbia; la sfida era comunque gradita.

Al termine dell’anno scolastico, a piccoli gruppi, nei plessi di appartenenza, sono state effettuate le riprese. La costanza ci ha premiato: abbiamo appreso la storia e le leggende dei nostri paesi divertendoci ed è stato realizzato il video ‘Risate sibilline’ che ci ha dato grande soddisfazione. Tutto ciò è stato possibile grazie alle professoresse di italiano ma merita un ‘grazie speciale’ Alberta Fanini, la regista degli spettacoli teatrali della nostra scuola che si è adoperata per farci apprezzare il teatro e ci è riuscita, anche in Dad.

Classe III A