SCUOLA MEDIA FRACASSETTI CAPODARCO

Quest’anno, nel 2023, festeggiamo 75 anni dalla nascita della Costituzione. Ma che cos’è la Costituzione? Noi abbiamo sempre pensato che fosse un insieme di ‘leggi’, un ideale da seguire, ma abbiamo scoperto che è molto di più.

Certo, se si va a vedere su Wikipedia, si trova scritto che è la legge fondamentale dello Stato italiano, ma se si vanno a vedere tutti i suoi 139 articoli, ci si accorge che la Costituzione è alla base della popolazione italiana, è chi determina la vita di tutti i giorni, è un insieme di diritti e doveri che ci rende quello che siamo oggi.

Anche se è stata scritta 75 anni fa, è stata scritta per i cittadini del futuro, è stata scritta per noi e per chi verrà dopo di noi, è stata scritta per rendere il cittadino italiano un uomo migliore. Ma la domanda è: ci è riuscita? Cioè, se il suo scopo è rendere l’Italia un posto migliore e l’italiano un uomo migliore, ci sta riuscendo? Basti solo pensare che la Costituzione è stata scritta per porre definitivamente fine al periodo fascista e alla guerra. Sì, porre definitivamente fine alla guerra.

Sembra strano da dire se pensiamo a ciò che sta accadendo ormai da un anno in Ucraina, ma qui, siamo in Italia e 75 anni, alcuni uomini si sono riuniti per scrivere più di 100 articoli, tra cui il numero 11.

"L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

Questo Articolo nasce dalla volontà di porre fine al periodo del terrore delle due guerre mondiali e per fare in modo che una situazione del genere non si ripetesse mai più.

Provate semplicemente ad immaginare se questo articolo lo avessero tutti i Paesi del mondo: non esisterebbe la guerra.

Adesso probabilmente in Ucraina non ci sarebbero più così tante vittime e le città non sarebbero distrutte, così come la Palestina vivrebbe in pace con Israele. Probabilmente non esisterebbe più la parola ‘guerra’, ma solo la parola pace.

Infatti la guerra è solamente un mezzo di distruzione e, come cita l’Articolo 11, è un mezzo di offesa alla libertà degli altri popoli e non uno strumento per risolvere le controversie internazionali, soprattutto quando sono in ballo vite di persone innocenti che, se riescono a sfuggire alle bombe, perdono persone care, case, e ‘pezzi’ incancellabili della loro esistenza.

Classi III E e III F