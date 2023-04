SCUOLA MEDIA FRACASSETTI FERMO

Fra i temi d’attualità che spesso non vengono discussi sui giornali, ci è sembrato importante scegliere l’argomento dello sfruttamento minorile. Altri argomenti ricevono maggiore attenzione rispetto a questo, che però continua a essere un problema molto diffuso nel nostro tempo. Non solo nei Paesi poveri, ma anche, inaspettatamente, nella nostra società. Con sfruttamento minorile si intendono quelle attività lavorative che privano i bambini della loro infanzia e della loro dignità, influendo gravemente sul loro sviluppo psichico e fisico, rendendo le loro vite molto spesso un inferno.

Lavoro minorile equivale a sfruttamento dei minori e costituisce reato penale. In base alle ricerche condotte in rete, abbiamo scoperto che questo fenomeno interessa ancora moltissimi minori: circa 168 milioni in tutto il mondo sono attualmente vittime di sfruttamento. Asia ed Africa sono i continenti in cui questo problema è più presente. In Paesi come Filippine, Bangladesh e Nigeria, caratterizzati dalla povertà diffusa, c’è una forte concentrazione di lavoro minorile; infatti, bambini e adolescenti vengono spinti a lavorare per dare aiuto economico alle proprie famiglie; sono impiegati in ambiti agricoli, minerari e industriali.

Nelle situazioni peggiori sono costretti a lavorare come soldati e le bambine a prostituirsi. Queste attività sono pericolose per il minore e spesso causa di traumi fisici e mentali. I minori sono sottoposti a trattamenti degradanti e violenti, proprio nell’età in cui sono più fragili. Purtroppo si tratta di una questione presente anche in Italia, sebbene il numero di bambini coinvolti sia in costante diminuzione.

Secondo un’indagine svolta nel 2013 da Save the Children e Fondazione Di Vittorio, i minori tra i 7 e i 15 anni coinvolti nel fenomeno del lavoro minorile erano 340 mila, il 6% della popolazione scolastica. Molti di questi erano impiegati in lavori pericolosi per la salute. Sono da collegare a questo i dati che riguardano l’aumento dei minori in povertà assoluta e anche il fenomeno preoccupante della dispersione scolastica che nel 2022 ha toccato la cifra record del 12,7%. Come vuole la Costituzione, buona istruzione, tutela dei minori e soglia minima d’età per il lavoro sono regole fondamentali per: "rimuovere gli ostacoli che, limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Classe II A