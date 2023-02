SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI PEDASO

Il 20 dicembre scorso gli alunni della classi terze hanno presentato alle classi prima, seconda e terza media di Pedaso, Campofilone e Monterubbiano, il progetto ‘Nuovo curricolo matematica. Pinocchio a caccia di problemi’. Gli argomenti trattati sono stati presi dalla vita di Pinocchio e ridimensionati sotto forma di vari problemi di diversa difficoltà immersi in una intricata e divertente caccia al tesoro.

Sono state inoltre presentate le diverse riproduzioni, i plastici con planimetria dell’Osteria del gambero rosso: un modo per applicare la matematica al concetto di laboratorio. Tutti i concetti esposti sono stati riproposti anche all’Open Day, nel laboratorio matematico, con la supervisione e il supporto delle insegnanti di matematica. Nella stessa giornata sono state presentate anche tutte le attività della scuola, grazie ad alcuni alunni resisi disponibili nella spiegazione di regole e di formule applicate al cerchio e alla circonferenza. Sono stati realizzati due cartelloni e un power point con i loro principi fondamentali, illustrati attraverso vari disegni e spiegazioni.

Nella planimetria i tavoli venivano rappresentati attraverso dei cerchi, suddivisi in diversi triangoli mistilinei di diversa ampiezza e i ragazzi dovevano cimentarsi nel risolvere quesiti di composizione e scomposizione. Nel primo cartellone, dovevamo trovare la misura della circonferenza grazie all’utilizzo di due diversi metodi: nel primo abbiamo utilizzato un righello flessibile per contornare qualsiasi oggetto rotondo per poi riportarne la misura, mentre nel secondo abbiamo preso uno spago, lo abbiamo tagliato nella misura esatta e abbiamo riportato nuovamente la misura ottenuta. Altro tassello del puzzle è stato il diametro: abbiamo così scoperto che c’è una relazione tra circonferenza e diametro.

Nel secondo cartellone abbiamo trattato il concetto di area e con diversi metodi di scomposizione del cerchio in triangoli mistilinei e ricomposizione di loro stessi in due forme geometriche conosciute, siamo riusciti a calcolare la misura della superficie.

Questa esperienza condivisa in un gioco di squadra, ci è stata molto utile, perché vestire i panni di un prof non è facile, ma ci è stato di grande aiuto proiettandoci verso il futuro.

Questa è la scuola che tutti gli alunni sognerebbero perché fatta non solo di lezioni frontali, ma di concreta esperienza.

Alessandro Ficcadenti,

Elena Acquaroli

classe III C