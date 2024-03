SCUOLA MEDIA NARDI, PORTO SAN GIORGIO

Un sommergibile di nome Titan, creato dalla Ocean Gate, si immerge negli abissi a ben 3.800 metri di profondità. Cinque persone di età differenti hanno un fine comune: osservare da vicino il relitto del Titanic, naufragato nel 1912. Consapevoli del pericolo, mettono a rischio la propria vita considerata evidentemente di poco valore, visto che i materiali utilizzati per la costruzione del sommergibile sono acquistati online e non risultano idonei per l’immersione in acqua. Ad un certo punto si perdono i contatti con il sommergibile. I soccorsi mettono a disposizione diverse tipologie di mezzo, ma in fondo tutti sanno che il Titan diventerà un altro dei misteri dell’Oceano: gli stessi ‘turisti’ sono consapevoli che, ad una profondità di 4mila metri e con una forte variazione di pressione, è alto il rischio di non sopravvivere; hanno anche firmato una liberatoria per sollevare l’Ocean Gate da qualsiasi responsabilità. I cinque passeggeri vanno così incontro al sonno eterno, coscienti dell’alta probabilità di non farcela. E questa è la vera notizia che fa riflettere: come è possibile che questi uomini abbiano deciso di correre un rischio così alto? In nome di cosa? Pare quasi che il desiderio di mostrarsi, superi il cosiddetto istinto di autoconservazione. Dov’è finito l’attaccamento alla vita che tutti proviamo, soprattutto in circostanze particolari? Il desiderio di spingersi oltre, un po’ come Odisseo, ha superato la paura di morire. Penso a Suleman, il ragazzo di 19 anni insieme agli altri nel Titan che ha tutta la vita davanti. Non sa dire ‘no’ al padre e per questo sale anche lui a bordo, spinto dal desiderio di compiacerlo. Insieme, allora, vivono il loro ultimo viaggio. Forse quella non sarebbe stata la loro ultima rotta, se solo i parenti avessero provato a dissuaderli. È anche vero che è difficile dissuadere un figlio quando questo è disposto a fare di tutto pur di farsi amare dal proprio genitore. Vengono poi ritrovati altri detriti: gli studi dicono che il sottomarino è imploso a causa della variazione di pressione. È difficile sapere come sono andati esattamente gli eventi. Quegli eventi che, per chi resta, sono ogni volta duri da rivivere: colui che muore vive in pace per l’eternità, ma chi vive può solo rimpiangere i propri cari, senza neanche la possibilità che il dolore si attenui. Infatti non è vero che ‘il tempo cura tutto’: esso, nel suo avanzare, rinnova la nostalgia dei momenti passati. Benedetta Rogante e Gaia Gallucci