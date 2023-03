SCUOLA MEDIA PERLASCA MONTOTTONE

Lo scorso anno il comune di Montottone e quello tedesco di Kohren Sahlis, in Sassonia, già gemellati dal 1998, hanno deciso di aderire al progetto europeo ‘Erasmus+’, che prevede uno scambio culturale tra giovani studenti. L’evento è diviso in due parti: una in cui dieci ragazzi tedeschi vengono in Italia e l’altra in cui, qualche mese dopo, dieci alunni della scuola di Montottone vanno a Kohren Sahlis. Per saperne di più, abbiamo intervistato due ragazzi che vi hanno partecipato.

Che attività avete fatto? Quali vi sono piaciute di più?

"Il progetto consisteva nel realizzare un video del viaggio, infatti siamo andati in giro con telecamere gopro. Quando eravamo in Italia, ogni sera siamo andati a mangiare da qualche parte, abbiamo giocato a calcio, abbiamo fatto passeggiate e siamo andati anche a visitare la costa. A Kohren Sahlis, invece, abbiamo praticato attività come lo slittino estivo, rafting e una passeggiata fino al castello della città".

Avete stretto amicizia con qualcuno?

"Abbiamo stretto amicizia con tutti, visto che c’era un clima gioioso e cordiale".

Come si svolgevano le giornate?

"Ci alzavamo intorno alle 7 e alle 8.15 dovevamo ritrovarci, in Italia, al vecchio asilo di Montottone, mentre in Germania il punto di ritrovo era un po’ distante dal nostro albergo, perciò dovevamo fare una piccola passeggiata. Il resto della giornata era dedicata alle varie attività".

Che cosa avete imparato da questa esperienza? Siete riusciti a migliorare la conoscenza del vostro tedesco?

"Da questa esperienza abbiamo ricevuto diversi insegnamenti: innanzitutto, a rapportarci meglio con le persone; inoltre, abbiamo capito che conoscere le differenze culturali è un arricchimento e non qualcosa di cui avere paura o vergognarsi. Non abbiamo avuto molto tempo per legare con gli altri, quindi dovevamo essere tutti più estroversi. Riguardo al tedesco, è stato utile, anche se abbiamo comunicato soprattutto in inglese e con l’aiuto della traduttrice. Anche l’uso dei gesti è stato importante".

Con quali mezzi siete andati?

"I ragazzi di Kohren Sahlis sono venuti con l’autobus, accompagnati da Mark e Francisca (una parlamentare tedesca), la prima settimana di aprile mentre noi, con il medesimo mezzo, siamo andati a fine agosto".

Vi è piaciuta questa esperienza? La consigliereste?

"Sì, ci è piaciuta moltissimo e la consigliamo perché ci siamo divertiti molto, abbiamo conosciuto persone e posti nuovi e poi non costa neanche tanto".

Classe II D