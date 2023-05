SCUOLA MEDIA PUPILLI GROTTAZZOLINA

Nel corso dell’anno scolastico abbiamo più volte affrontato il tema della parità di genere. Per questo abbiamo deciso di intervistare una nostra compagna di classe, Fiammetta, che da due anni gioca con la squadra Invictus F.C. di Grottazzolina, categoria Cadetti: ad oggi sono solo due le ragazze inserite nella squadra e Fiammetta è un bell’esempio di come lo sport aiuti ad abbattere barriere e pregiudizi.

Come ti sei appassionata al calcio?

"Fin da quando ero piccola mi piaceva relazionarmi di più con i maschi che con le femmine e mi sono creata molte amicizie maschili che mi invitavano a giocare a calcio con loro, ci incontravamo in un parco e io spesso facevo l’attaccante. Da qui ho iniziato a capire che il calcio è uno sport che mi diverte e appassiona ed ho deciso di praticarlo".

Come ti hanno accolta i tuoi compagni?

"Entrare a far parte di una squadra maschile è molto complesso però la maggior parte della squadra è composta dai miei amici di scuola. Loro sono rimasti stupiti del mio arrivo: mi hanno accolta bene, anche se qualcuno non è stato molto accogliente come pensavo".

Come hanno reagito i tuoi genitori quando hanno saputo che ti piace giocare a calcio?

"Mio padre, avendo giocato a calico, era contento della mia scelta, mentre mia madre non era entusiasta, per timore potessi farmi male".

Quali sono state le principali difficoltà che hai incontrato?

"Trovare il coraggio di far parte di una squadra di maschi: all’inizio mi sentivo inferiore, anche se avevo l’aiuto del mister che mi rassicurava".

Il tuo allenatore ti tratta diversamente?

"Ho incontrato un mister molto comprensivo, che ha cercato di inserirmi nella squadra. Certo, essendo l’unica femmina, mi trattava meglio rispetto ad altri e questo non so se infastidisse i miei compagni".

Ti piacerebbe continuare a giocare in una squadra maschile?

"Questo è il mio ultimo anno nella squadra maschile. Sarebbe prezioso continuare a giocare con loro, ma purtroppo è arrivato il momento di andarmene". Come immagini il tuo futuro?

"Continuando a giocare a calcio per passione, potrei anche avere un future".

Pensi che la tua esperienza possa essere da esempio per qualcuno?

"Ci vuole molto coraggio per fare uno sport del genere ed è importante averne: spesso torna molto utile nella vita quotidiana".

Classe III B