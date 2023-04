SCUOLA MEDIA RAMADORI MONTE SAN PIETRANGELI

Fin dall’antichità l’uomo è sempre stato attratto dal cielo stellato. Alzando gli occhi, nelle notti serene, gli antichi si ponevano molte domande che oggi sarebbero banali, come ‘cos’è il sole?’ oppure ‘esistono altri pianeti?’ A queste domande per lungo tempo si è risposto con la religione: lo spazio era visto come un luogo sacro. Ma già nel 1500 Galileo Galilei voleva conoscere il cielo in maniera scientifica e per questo inventò il telescopio. Nel ‘900 abbiamo avuto le più importanti missioni spaziali della storia.

Lo Sputnik 1 fu il primo satellite artificiale in orbita intorno alla Terra; Vostok 1 fu il primo viaggio spaziale con equipaggio e Apollo 11, il primo viaggio sulla Luna con equipaggio. Le missioni spaziali hanno anche mostrato che viaggiare nello spazio è molto pericoloso per vari motivi, come per guasti alle navicelle. Uno degli argomenti più trattati del momento, ma che da sempre ha incuriosito gli uomini, è l’esistenza di forme di vita su altri pianeti. Perfino Einstein si chiedeva se la terra fosse l’unico pianeta abitato. Ci sono molte teorie pronte ad affermare e altrettante a smentire l’esistenza di altre forme di vita. Negli anni la questione delle missioni spaziali è diventata anche un problema politico, una vera e propria competizione tra i Paesi più sviluppati: gli stati che per primi riescono in una nuova impresa acquistano prestigio e supremazia.

Dopo il 2022, che è stato a dir poco un anno da record per le missioni spaziali, gli scienziati hanno deciso che il 2023 sarà proiettato al ritorno dell’uomo sulla luna: è stato battezzato l’anno dei lander lunari.

Anche il pianeta Marte ha sempre interessato gli scienziati: il primo veicolo spaziale a orbitare intorno a Marte fu la sonda russa Mars 2 nel 1971, nello stesso anno anche il primo orbiter della Nasa raggiunse l’orbita di Marte. Chi sa se mai qualcuno riuscirà a mettere piede sul pianeta rosso? Per chi vive nella nostra società, lo spazio è sempre più vicino.

Gli astronauti come Samantha Cristoforetti, infatti divulgano contenuti relativi alla vita nelle stazioni spaziali sulle principali piattaforme social, facendo entrare nella vita di tutti i giorni l’esplorazione dello spazio. Per quanto molte persone sostengano le esplorazioni spaziali, altrettante le criticano, soprattutto per i costi elevati che potrebbero essere utilizzati per altri scopi. Chi avrà ragione?

Classe II H