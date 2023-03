SCUOLA MEDIA RODARI MARCONI PORTO SANT’ELPIDIO

Andiamo nella profondità del mare dove si nasconde un mostro: solo alcune persone riescono a salvarsi lottando senza sosta, altre preferiscono annegare perché sanno di essere alla fine. Il mostro di cui stiamo parlando non è reale, ma trova rifugio nella nostra mente e per sconfiggerlo dobbiamo fare una cosa molto semplice: amare noi stessi. I disturbi del comportamento alimentare (Dca) sono disturbi psichiatrici invalidanti, potenzialmente mortali, che compromettono la salute fisica e il funzionamento sociale dell’individuo.

Sono caratterizzati da un rapporto patologico con l’alimentazione e con il proprio corpo. Si manifestano soprattutto durante l’adolescenza e colpiscono principalmente il sesso femminile. I principali disturbi dell’alimentazione sono l’anoressia e bulimia nervose e il disturbo da alimentazione incontrollata (binge eating). Il termine anoressia proviene dal greco ‘anorexia’ che significa ‘mancanza di appetito’.

La preoccupazione maggiore si rivolge al controllo ossessivo del cibo e del corpo. La perdita di peso è ritenuta una conquista grazie all’autodisciplina e al rigido controllo. Il termine bulimia significa ‘fame da bue’ ed è caratterizzata dall’assunzione di grandi quantità di cibo che provocano gravi sensi di colpa e perciò vengono eliminate attraverso il vomito autoindotto. Il disturbo da alimentazione incontrollata è caratterizzato da episodi ricorrenti di abbuffate, con una sensazione di perdita del controllo. A differenza della bulimia nervosa, si manifesta tra le persone in sovrappeso e non è seguito da comportamenti compensatori inadeguati, come il vomito autoindotto. Soffrire di un disturbo dell’alimentazione sconvolge la vita di una persona e ne limita le sue capacità relazionali, lavorative e sociali. Per la persona che soffre di un disturbo dell’alimentazione tutto ruota attorno al cibo e alla paura di ingrassare.

Cose che prima sembravano banali, diventano difficili e motivo di ansia, come andare in pizzeria o al ristorante con gli amici. Si può guarire? Guarire significa chiedere aiuto ai propri cari e agli specialisti. Guarire significa mangiare senza sentirsi in colpa, guardarsi allo specchio e sorridere, vivere tutte le emozioni, trovando rifugio dentro di sé e non nel cibo, sapere che esistono momenti di debolezza ma che poi torna sempre il sole. Guarire significa riprendersi tutta la vita che il Dca ci aveva portato via.

Classe III B