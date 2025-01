Scuola, oggi e domani ‘Fiera dell’orientamento’ a Montegiorgio

C’è grande attesa sia fra gli addetti ai lavori che a vario titolo hanno lavorato alla preparazione, ma anche tanta curiosità fra studenti e famiglie in vista della prima edizione della ‘Fiera dell’orientamento’ che si svolgerà oggi e domani a Montegiorgio. L’iniziativa rientra all’interno del progetto denominato ‘Reti territoriali per l’orientamento’, che vede impegnati: l’Isc Cestoni di Montegiorgio (capofila del progetto); Isc di Falerone; Isc di Petritoli; gli istituti superiori Itt Montani di Fermo e Iiss Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio, oltre ovviamente all’Amministrazione montegiorgese che ha messo a disposizione gli spazi destinate ad ospitare gli eventi in programma. Tutto ruota intorno alla figura dei giovani studenti delle classi medie e superiori, perché attraverso i laboratori, gli incontri e convegni organizzati possano sviluppare una scelta consapevole per il loro futuro. Si parte oggi alle 9 al Teatro Domenico Alaleona, ci sarà un saluto delle autorità l’accoglienza musicale promossa con il programma ‘A scuola di orchestra’, e sibito si entrerà nel tema della giornata con l’ospite Luca Alici, docente dell’Università di Perugia che proporrà una riflessione sul tema ‘Desiderare il futuro. Qualche pro-vocazione per orientarsi’. Alle 18,30 sarà di scena Emanuele Frontoni, docente dell’Università di Macerata, che affronterà un tema affascinante e molto di attualità come ‘Intelligenza artificiale e creatività umana’. Domani 17 gennaio alle 9 nel salone delle feste del Teatro incontro degli studenti con i delegati degli istituti superiori e università; alle 20,30 sempre al Teatro Alaleona convegno con il pedagogista Daniele Novara, che intratterrà gli ospiti con una riflessione di prospettive con ‘Il coraggio di crescere. Come aiutare i nostri ragazzi nelle scelte scolastiche’.

a.c.