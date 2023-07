Scuola San Liborio, via ai lavori

Come era stato anticipato da tempo, partiranno a breve (forse già entro questa settimana) i lavori di sistemazione straordinaria del complesso scolastico San Liborio i cui problemi, legati soprattutto alle infiltrazioni idriche, negli ultimi mesi hanno tenuto acceso il dibattito in città.

"Abbiamo appena approvato il progetto definitivo ed esecutivo di questo intervento, per un importo di 150mila euro – fa sapere infatti il sindaco Endrio Ubaldi, a margine della seduta di giunta – per cui adesso siamo pronti a fare partire i lavori. Abbiamo atteso che venissero ultimati gli esami dei ragazzini delle scuole medie, per cercare di creare il minimo disagio possibile durante l’esecuzione dell’intervento considerato che l’opera dovrà essere completata entro agosto e comunque, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico". Contestualmente all’intervento sulla scuola di San Liborio, partiranno anche i lavori per la sistemazione dei marciapiedi in via Gandhi (insiste nella zona di quello stesso complesso scolastico): "Come si ricorderà abbiamo a disposizione 400mila euro del Pnrr per quattro interventi diversi su marciapiedi ammalorati e abbiamo pensato di dare la priorità a via Gandhi" aggiunge il sindaco. Sono previsti anche lavori di imbiancatura della palestra e di di asfalto del piazzale per un restyling completo dell’intero complesso".