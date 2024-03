SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘CESTONI’ DI MONTEGIORGIO

La nuova dirigente dell’Istituto scolastico ‘Cestoni’, Alessandra Pernolino, dà una svolta alla quotidianità scolastica, introducendo in ottobre 2023, la sperimentazione del laboratorio teatrale nell’ora di approfondimento di materie letterarie. Questa lezione è diventata per noi un momento piacevole di confronto, di riflessione e di conoscenza. Abbiamo scritto dei copioni su vari argomenti, spaziando da temi più intimi e personali legati al mondo delle emozioni, a quelli storici e attuali.

Sul ‘piccolo grande palco’ della nostra aula sono entrati in scena gli operai con la questione sociale dell’Ottocento, le suffragette e le rivendicazioni dei diritti delle donne. Poi ancora, interviste immaginarie a speciali donne iraniane e a personaggi storici, monologhi sulle nostre paure e sui nostri sogni attualizzando "I have a dream", così come l’assertività, l’orientamento e la perseveranza hanno preso forma in personaggi credibili e appassionanti. In poco tempo, l’ora di teatro è diventata la più attesa e amata della settimana e grazie ad essa siamo riusciti a scoprire talenti inaspettati dei nostri compagni e di noi stessi. Molti di loro ci hanno svelato la propria passione e abilità per il teatro, dimostrando di essere bravi attori o autori, inoltre abbiamo compreso lati nascosti del nostro mondo interiore. L’interpretazione è anche un modo per stimolare l’empatia, perché, rappresentando un personaggio, proviamo a imitare un’altra persona mettendoci nei suoi panni: dall’aspetto esteriore, al modo di parlare, alla gestualità, alle emozioni. Entrare in scena diventa un momento piacevolmente impegnativo ed emozionante. Il teatro è anche una chiave per capire noi stessi e gli altri tramite la creatività che ciascuno di noi infonde nello scrivere i copioni e recitarli. E questo è un elemento molto importante, soprattutto per la crescita interiore. Ci sentiamo in dovere di divulgare quello che noi stiamo sperimentando, perché il teatro riesce a darci tanto: una maggiore maturità, l’empatia, più comprensione e gestione delle emozioni, migliori capacità espressive, più autostima, più attenzione. Abbiamo anche imparato a collaborare di più tutti insieme, in un contesto di rispetto, condivisione, accoglienza e confronto, così da lavorare meglio ed ottenere un risultato migliore. Nell’adolescenza il teatro è una via di fuga sana dai nostri problemi, è un mezzo per sfogarci, per esprimerci e per capirci. Il teatro, salva. Quindi: si entra in scena. Si apra il sipario.

Classe III C