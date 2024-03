SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MONTEFORTINO

La Generazione Z, dei nati in piena epoca digitale, è sempre più sedotta dalle mode, tra cui quella dei tatuaggi. Incuriositi da diversi aspetti che spingono tante persone a questa personalissima pratica, ci siamo voluti documentare su origini e storia di questo marchio ‘per sempre’ sulla pelle. La sua forma primordiale consisteva in una scarificazione, eseguita con dei tagli e non con i punti. Già le veneri del Paleolitico presentavano segni di alterazione dell’epidermide a scopo decorativo, protettivo o simbolico. Anche le antiche civiltà egizie avevano la consuetudine di incidere i corpi delle danzatrici. Tutti i popoli, fino a quel momento, utilizzavano il tatuaggio come una sorta di ‘carta d’identità’. I Greci e i Romani interruppero questa usanza perché il corpo, per loro, doveva essere intatto, tanto che l’imperatore Costantino li proibì. Gli unici nell’Impero Romano che li esponevano erano i gladiatori, i mercenari oppure i galeotti. In Occidente, allora, si fece strada l’idea secondo cui il tatuaggio riguardasse i delinquenti, i pagani o comunque i ceti più bassi della popolazione. Il fenomeno della decorazione permanente ha coinvolto anche la religione. Nonostante i divieti cristiani, tra le file dei soldati di Cristo che partivano per le Crociate, moltissimi sceglievano di farsi incidere sul corpo la croce di Gerusalemme per poter ricevere una degna sepoltura in caso di dipartita sul campo di battaglia. Nel 1991, in Alto Adige, è stato rinvenuto Otzi, la mummia di un essere umano, di sesso maschile, vissuto oltre 5.200 anni fa. Le cicatrici sul suo corpo furono ritrovate in prossimità di alcune degenerazioni ossee facendo pensare che, all’epoca, il tatuaggio venisse usato a scopo terapeutico, al fine di lenire le zone doloranti. Il XX secolo è quello che gli attribuirà un giudizio di valore, riportandolo al preconcetto dell’epoca romana tale per cui solo le persone emarginate, i delinquenti, i diversi ne potevano fare sfoggio. Giungendo al nostro tempo, abbandonati i pregiudizi, possiamo dirci concordi sul fatto che il tatuaggio sia una libera espressione di noi stessi. Troveremo chi adorna la propria pelle per puro senso estetico, come ci sarà chi lo sceglie come simbolo che identifica un amore speciale, marchio di originalità e autenticità, finanche cura. Esattamente, oggi come in passato, il tatuaggio è percepito e praticato, con la stessa logica di sempre, fino a far parte della storia di ogni tempo. Classe III C