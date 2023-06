Scuola sempre più green Due milioni per la Molini

Una scuola ancora più moderna e ancora più attenta all’ambiente è il futuro che si apre per la scuola primaria e infanzia Molini per la quale in questi giorni sono stati approvati i progetti definitivo ed esecutivo relativi ai prossimi lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico. In particolare, il miglioramento energetico verrà apportato attraverso interventi come: la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore esistente con pompa di calore, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, l’illuminazione a led a basso consumo energetico, la ventilazione meccanica controllata, in grado di rigenerare aria e la realizzazione di una cisterna di raccolta delle acque piovane per uso irriguo dell’area verde della scuola e della comunità. Pianificata anche una progettazione cromatica all’interno delle aule e del plesso.

Un investimento di circa un milione e 800 mila euro, sempre in ambito Pnrr, che può essere subito contabilizzato e garantisce un risultato notevole, sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro, "sia per la sicurezza futura del plesso sia per l’efficientamento energetico, per la modernità ed il comfort dell’immobile. Come tutti i lavori fatti nelle scuole cittadine, medie, elementari o d’infanzia con interventi invasivi sul fabbricato, ci vorranno uno o due anni e un sacrificio momentaneo delle scolaresche: questo è successo per S. Andrea, don Dino Mancini, per la Monaldi per casi recenti ma posso ricordare anche Salvano, Capodarco, la Cavour. Ringrazio per la grande collaborazione l’ISC, la dirigente, i docenti, i genitori e le famiglie perché qui si investe sul futuro. Quello che è certo è che il plesso Molini è centrale per noi, negli ultimi anni abbiamo investito tra due ampliamenti e palestra oltre un milione e mezzo di euro sul plesso e quegli investimenti consentono di far rimanere sul posto l’Infanzia che potrà restare nei locali che furono predisposti in un recente ampliamento".

Per l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani la priorità è sempre la sicurezza dell’edilizia scolastica: "Un lavoro certosino che abbiamo sempre condotto nella consapevolezza che gli istituti scolastici cittadini di competenza comunale vanno seguiti, mantenuti e adeguati allo scopo di garantire agli alunni una scuola confortevole, sicura e funzionale. Interventi che in questo caso verranno realizzati con fondi Pnrr ma che vengono coordinati dal nostro ufficio tecnico di cui è dirigente Alessandro Paccapelo, seguiti da Daniela Diletti, da Roberta Fabiani, con i tecnici esterni che hanno redatto e curato la progettazione esecutiva Dante Cesetti e Luca Renzi".

