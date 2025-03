Scuola, sociale e opere pubbliche. Ok al Bilancio, ecco le novità

Grottazzolina, ok al Bilancio di previsione 2025-2027, in cui sono previsti investimenti per la scuola e il sociale. Il sindaco Alberto Antognozzi ha annunciato come prima cosa che sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno Imu, Irpef e Tari, mentre hanno subito un lieve aumento alcuni servizi a domanda individuale. "Il Bilancio prevede uscite per circa 2 milioni e mezzo di euro di spese correnti – spiega Alberto Antognozzi – di cui circa 670.000 euro per il personale e 360.000 euro per la gestione dei rifiuti. Abbiamo aumentato fino a 255.000 la spesa per il sociale e per la scuola 224.000 euro. In queste voci troviamo tante misure di sostegno alle famiglie e alle situazioni di disagio che sono state confermate e potenziate. Sono stati investiti 390.000 euro per la manutenzione di strade, parchi, cimitero, utenze di pubblica illuminazione, edifici pubblici e scolastici. Confermati anche i contributi alle associazioni locali per sostenere le loro numerose attività di vario genere organizzate durante l’anno". Questo uno sguardo generale del Bilancio che è stato approvato, prima di entrare nel dettaglio. "Meritano di essere segnalati 1,8 milioni di euro per interventi su 12 strade comunali – prosegue Antognozzi - 1,1 milioni di euro per il miglioramento sismico del palazzo Comunale con restauro della Torre civica, 650.000 euro per la demolizione e ricostruzione dell’immobile di via Mazzini, 405.000 euro per il recupero della vecchia stazione; 222.000 euro per il completamento interno del Teatro Novelli; 375.000 euro per un percorso ciclo-pedonale. A questo si aggiunto la costruzione della nuova scuola elementare per andare a completare in Polo in prossimità dell’attuale scuola media. Investimento che parte da una base di circa 6 milioni di euro per il quale entro aprile sarà approvato il progetto esecutivo. Obiettivo inizio lavori entro l’estate. Questa mole di investimenti si aggiunge a quelli già in corso come: la costruzione dell’asilo nido comunale, circa 1 milione di euro; il recupero del Teatro Novelli circa 870.000 euro; la riqualificazione del campo polivalente di via Fonte Rotta per 130.000 euro. Stiamo proseguendo con impegno sulla scia del precedente mandato per ridisegnare il futuro di Grottazzolina con tantissimi interventi tutti realizzati quasi esclusivamente con i fondi statali". Alessio Carassai