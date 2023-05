Scuolabus, aperte le iscrizioni

Il Comune ha aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto per il prossimo anno scolastico. La domanda deve essere presentata entro il 9 giugno esclusivamente online attraverso il portale school.net raggiungibile dall’home page del sito istituzionale. Le tariffe applicate per gli alunni residenti vanno da 123 ai 185 euro, per i non residenti da 125 a 190 euro. In caso di difficoltà nel presentare la domanda autonomamente può essere richiesto il supporto dell’Ufficio ai numeri 0734.680501 o 0734.680154 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 o presso lo sportello collocato nel Cortile delle Magnolie negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18). Le domande pervenute fuori termine potranno essere prese in esame solo in caso di disponibilità di posti sui mezzi di trasporto e compatibilmente con l’organizzazione del servizio.