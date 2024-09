"Scuole aperte, nessuna criticità per il maltempo"

Giornata più tranquilla, quella di ieri, sul fronte del meteo, anche se l’attenzione è rimasta sempre alta e lo resterà anche oggi, essendo prevista l’allerta meteo gialla. "Strade e sottopassi sono tutti regolarmente transitabili – ha aggiornato, ieri, il sindaco Massimiliano Ciarpella – e i dipendenti comunali hanno effettuato le verifiche sui plessi scolastici in seguito alle precipitazioni delle ultime 48 ore, e non si sono rilevate criticità per cui domani (oggi, ndr.) l’attività didattica riprenderà regolarmente". Riaperta dunque anche la scuola d’infanzia Peter Pan. Nel frattempo, poiché sono finite sul banco degli imputati le caditoie che non sono riuscite a recepire l’abnorme flusso di acqua, anche perché in molte zone sono risultate otturate, l’assessore Maria Laura Bracalente ricorda che interventi di manutenzione sono stati previsti su tutte le 8mila caditoie presenti in città e sono stati anche avviati. "A fine 2023, con le somme disponibili, è stata effettuata una manutenzione straordinaria nei punti in cui si registravano le occlusioni più significative e che da diversi anni, non erano state manutenute". Con l’avvenuta aggiudicazione all’EcoElpidiense del servizio di igiene urbana all’EcoElpidiense, la Bracalente ricorda che "è prevista una pulizia periodica programmata di tutte le caditoie. I lavori sono partiti da fine agosto e di settimana in settimana, interessano vie e piazze della città".

Con l’EcoElpidiense, il Comune sta portando avanti una programmazione puntuale dei lavori da fare, "tenendo conto dei punti in cui è prioritario intervenire e, di volta in volta, informiamo la cittadinanza delle zone interessate dalle manutenzioni - prosegue la Bracalente – ed è evidente che, avendo migliaia di tombini da monitorare, non è possibile realizzare tutto nell’immediato".

Altra puntualizzazione: "Stiamo parlando di un problema molto sentito tanto che, sin dal nostro insediamento, abbiamo lavorato con gli uffici per pianificare una pulizia straordinaria che abbiamo completato nel primo semestre del mandato. Invitiamo i cittadini a continuare a segnalarci criticità nei loro quartieri". Infine, superata la fase critica, Ciarpella ringrazia "il personale del Comune, la Polizia Locale e gli operai che hanno lavorato fino a sera per ripristinare le normali condizioni. In particolare grazie al nostro dipendente intervenuto (mercoledì mattina, ndr.) per salvare un automobilista in difficoltà al sottopasso di via Canada, alla protezione civile, ai vigili del fuoco".

Marisa Colibazzi