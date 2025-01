Scuole, arriva il cantiere per quella di Cascinare

Sono due i cantieri attualmente operativi nel territorio elpidiense, quella per la nuova scuola ‘Bacci’ e per il nuovo asilo nido al capoluogo, e un terzo, nella scuola primaria di Cascinare, potrà essere avviato nei prossimi mesi considerando che è, di questi giorni, l’approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico che si affaccia su Piazza Leopardi. In tutti e tre i casi si tratta di opere finanziate con fondi del Pnrr, rispettivamente di circa dodici milioni di euro per la nuova ‘Bacci’, 1,2 milioni per il nuovo asilo nido e 1,3 milioni per la scuola di Cascinare.

Riguardo il nuovo complesso scolastico dove troveranno la propria sede la primaria ‘Mazzoni’ e la scuola secondaria di primo grado ‘Bacci’, è stata completata da settimane oramai, la demolizione del complesso scolastico. La ditta appaltatrice sta ultimando le operazioni di rimozione delle macerie e, in questi giorni, gli operai stanno cominciando a mettere mano ai primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo edificio che, secondo il cronoprogramma imposto dal Pnrr, dovrà essere ultimato per il 2026.

Stanno proseguendo anche i lavori per la costruzione del nuovo edificio che dovrà ospitare l’asilo nido, situato nell’area dell’ex mattatoio (all’immediata periferia del capoluogo, in posizione baricentrica tra il centro e le frazioni di Cascinare e Castellano). In questo caso, l’opera doveva essere ultimata entro l’ottobre 2024, ma i lavori sono ancora in alto mare.

Infine, sempre in materia di edilizia scolastica cittadina, è di questi giorni la delibera con cui la Commissaria Straordinaria che sta gestendo il Comune dallo scorso giugno, Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, ha approvato (con i poteri della giunta) il progetto definitivo per la messa in sicurezza della scuola primaria ‘San Giovanni Bosco’ di Cascinare, altra opera finanziata con fondi del Pnrr per 1,3 milioni di euro. Un intervento che, una volta appaltati lavori, per un paio di anni almeno vedrà gli alunni della primaria (dove da quest’anno è stato attivato il tempo pieno) trasferiti in altra sede per consentire i lavori.

Lo stesso edificio è stato destinatario, mesi addietro di un finanziamento relativo all’adeguamento normativo e all’efficientamento energetico con l’installazione di un nuovo sistema di ultima generazione a condensazione, in grado di garantire un elevato rendimento termico e un risparmio energetico.

Marisa Colibazzi