Scuole e associazioni in maschera Il ’Carnevale Montegiorgese’ fa il pieno di applausi

Il ‘Carnevale Montegiorgese’ regala divertimento e voglia di stare insieme. Si è tenuta domenica pomeriggio la sfilata dei carri allegorici che ha visto la partecipazione di sette gruppi molto numerosi costituiti dagli alunni delle scuole e dalle associazioni del paese. La manifestazione organizzata dalla collaborazione fra Pro Loco e l’associazione feste parrocchiali, ha raccolto grande entusiasmo e colore.

Molto ricche e spiritose la maschere a tema: il gruppo di Muntijopoli ovvero la versione autoctona del famoso ‘Monopoli’, simpaticissime la schede di ‘Indovina Chi’, per passare ai ‘Ghostbusters’, ‘Esplorazione dello spazio’ e ‘Tra le nuvole’, presenti alla sfilata rigorosamente in maschera anche i rappresentanti dell’amministrazione che si sono uniti alla festa.

Una volta giunti i piazza Matteotti dopo la sfilata lungo viale Ugolino i vari gruppi a suon di musica e con tanta animazione, hanno iniziato i festeggiamenti.

"È stato un carnevale riuscitissimo – commenta Rossano Romiti, presidente della Pro Loco – non solo per la partecipazione, l’adesione di ba,bini ee famiglie è andata oltre le aspettative. La cosa che però merita attenzione il contesto che è maturato dietro alla sfilata. Nelle ultime settimane intere famiglie dopo cena si sono ritrovate per realizzare costumi e carri, e spesso la collaborazione finiva per valicare i confini di un gruppo. C’è stata la rivalità di sfilare e divertisri, ma grande socialità nei ritrovarsi per mettere insieme questa manifestazione".

Alessio Carassai