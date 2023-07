"Scuole e centro storico le priorità"

Alessio Pignotti traccia un primo bilancio a un anno dalla sua elezione a sindaco, precisando subito che "abbiamo lavorato con più cognizione e certezza da novembre, quando si è risolto il ricorso al Tar Marche (presentato da Fabiano Alessandrini, per la verifica di alcune schede elettorali, ndr)".

Sulle due pagine di appunti che ha davanti a sé, c’è l’elenco delle cose fatte, di quelle ancora in corso e di quelle da fare. Al primo posto, c’è l’attenzione per le scuole e non solo per la tanto discussa questione del complesso Bacci.

"Stiamo lavorando sul piano scolastico. Sappiamo delle richieste del tempo pieno a Piane Tenna ma, considerando che a Cascinare da due anni si fa fatica a formare una prima classe perché molte famiglie preferiscono andare dove c’è il tempo pieno, stiamo valutando se è possibile un ampliamento della scuola per consentire il tempo pieno". E poi ci sono i paradossi: "è stata protocollata la richiesta del tempo pieno per i centri estivi, lo abbiamo predisposto ma sono state 10 le iscrizioni per cui non se ne è fatto niente".

Diverse le manutenzioni fatte in giro per il territorio e altre sono in programma per strade e aree verdi. Pignotti spera di riuscire a riaprire la torre gerosolimitana entro luglio, "una volta installati i necessari sensori". A settembre iniziano i lavori nel palazzo della pinacoteca e del Museo della calzatura, per cui parte delle opere e delle collezioni di scarpe saranno trasferite in Comune. Per il commercio "abbiamo ridotto la Tosap (occupazione suolo pubblico) di un 30% in più rispetto a quanto previsto dal regolamento e stiamo per approvare un bando a sostegno delle attività commerciali del centro storico".

L’amministrazione sta lavorando a un piano di parcheggi per il centro storico (funziona la prima mezz’ora di sosta gratis: il Jolly Sosta è passato dai 300 utenti di ottobre ai 1400 di maggio). Scorrendo l’elenco delle cose da fare, Pignotti cita l’avvio dei lavori al Mandozzi (a settembre); la firma dei contratti di rigenerazione urbana in centro storico; il completamento dei nuovi marciapiedi di via Angeli: "Ci saranno grandi disagi per il gran numero di cantieri che partiranno. Cercheremo di limitarli il più possibile". Infine, il nuovo campo sportivo di Casette D’Ete, realizzato da Diego Della Valle non sarà donato al Comune (lo gestirà una cooperativa per conto del privato) ma sarà di uso pubblico.

Marisa Colibazzi