Scuole innovative e sostenibili, ci sono anche Tarantelli e Montani

Tra gli oltre 200 concorsi per la realizzazione di scuole innovative e sostenibili per il fermano ce ne sono due che riguardano la nuova sede dell’Istituto Professionale ‘Tarantelli’ da costruire in via Aldo Moro, e il nuovo istituto di Agraria dell’Itis Montani di Fermo previsto in località Morrecine, a Montegiorgio, all’interno del polo scolastico comunale. Sono due concorsi di progettazione da svolgersi in forma anonima per l’affidamento della fattibilità tecnica ed economica dei due importanti interventi la cui la realizzazione (quando sarà) spetterà alla Provincia. Il ‘Tarantelli’ attualmente, è dislocato su due sedi, i progettisti dovranno ragionare sull’area di via Moro la cui destinazione d’uso è stata vincolata alla realizzazione della nuova sede dell’istituto professionale. Il concorso di idee è basato sulla realizzazione di una nuova sede, con tanto di palestra, dimensionata per circa 500 studenti, dotata delle più avanzate soluzioni tecnologiche ed impiantistiche, ecosostenibile, con spazi idonei a formare nuove figure professionali nell’ambito dell’enogastronomia e dei servizi di assistenza alla persona. Anche per la nuova sede dell’istituto di agraria dell’Itis Montani da realizzare a Montegiorgio si prevede la palestra annessa, che sia dimensionato per 250 alunni, attenzione all’ecosostenibilità. L’obiettivo, in questo caso, è anche quello di liberare gli spazi dell’attuale sede dell’Agraria a favore del liceo scientifico e dell’Ite ‘Medi’con cui, attualmente, condivide spazi comuni e laboratori, rendendo complicata l’attività scolastica principale per entrambe le scuole. I termini per presentare le proposte progettuali è fissato al 15 marzo.

m. c.