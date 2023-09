Scuole, miglioramento energetico

"Funzionalità ed efficientamento energetico degli edifici scolastici", la Giunta municipale ha preso atto dell’assegnazione al Comune di Porto San Giorgio dal ministero dell’interno di un contributo annuo di 90.000 euro per gli anni, dal 2021 al 2024, finalizzato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche ha approvato il progetto esecutivo di tale importo, redatto dall’ingegnere incaricato Andrea Malvestiti, per un intervento analogo a quello già redatto ed eseguito per la messa in sicurezza, ripristino funzionalità ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico sul viale dei Pini della scuola media Nardi, con la la sostituzione di parte degli infissi dell’immobile con altri a bassa trasmissività per mitigare la dispersione termica.

La Giunta municipale ha dato altresì atto che l’Amministrazione ha l’intenzione di proseguire con gli interventi indicati per la scuola media Nardi nella programmazione annuale dell’anno in corso.