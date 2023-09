Scuole per i piccoli Comuni: "Le classi non si toccano"

Capire, sostenere, educare, sono le parole chiave per un mondo scolastico attento e realmente efficace, secondo la Provincia di Fermo che da tempo costruire reti, ponti, discussioni, sul futuro della scuola. Affollato e intenso l’incontro di ieri, alla presenza di tanti consiglieri, con il presidente Michele Ortenzi, il vice Paolo Calcinaro, Pisana Liberati che di formazione e scuola si occupa, il consigliere regionale Andrea Putzu. L’occasione era fare il punto sul progetto Giovane futuro, che parla proprio delle nuove sfide della scuola e delle istituzioni, atteso l’intervento della sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti, che parla di novità, del futuro dei piccoli comuni che chiedono di tenere aperte le scuole, di una organizzazione formativa che sia linfa vitale per il tessuto produttivo del fermano: "Questo Ministero si è posto fin da subito all’ascolto delle voci della scuola, dei territori e del mondo del lavoro e una prima risposta viene dal Ddl varato lunedì dal consiglio dei Ministri che introduce la sperimentazione di quattro anni, più due di potenziamento, negli istituti professionali e tecnici al fine di allineare l’offerta fornita dalla scuola alla domanda del mondo del lavoro e delle imprese del territorio, ampliando la possibilità per le scuole di sottoscrivere accordi di partenariato con enti e imprese e la stipula di contratti di prestazione d’opera col mondo del lavoro e della professioni". Forte il nodo della formazione delle classi nei comuni minori, con il nodo del numero minimo da rispettare: "E’ intenzione mia e del partito venire incontro alle problematiche che ogni anno incontrano i piccoli comuni e quelli montani nella formazione delle classi, a causa del calo demografico. Vogliamo abbassare, a partire all’anno scolastico 202425, il numero richiesto per la formazione delle classi prime per decreto, non per deroga dell’ufficio scolastico regionale, proprio per rendere stabile una situazione altrimenti delicata". Nel percorso di cambiamento che si sta portando avanti, c’è anche il ritorno al voto numerico nella scuola primaria, per facilitare il dialogo con le famiglie.

Angelica Malvatani