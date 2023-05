"Scuole, solo vecchie polemiche"

Sulle condizioni delle scuole di San Liborio anche l’assessore ai lavori pubblici, Giacomo Beverati, dice la sua rispondendo alle critiche del Pd consapevole che "quando si è a corto di argomenti si sente il bisogno di ripetere a mo’ di disco rotto qualche vecchia polemica".

In inverno "si è intervenuti più volte sul tetto di quelle scuole per tamponare le infiltrazioni d’acqua dovute all’assenza totale negli ultimi 30 anni di manutenzione straordinaria sulla copertura. I lavori definitivi e risolutivi sul tetto della scuola saranno effettuati in estate e ultimati a settembre". Sull’asilo nido, "abbiamo chiuso subito la vecchia struttura che aveva un indice di vulnerabilità sismica molto basso, spostando l’asilo nel polo di San Liborio e, appena insediati, abbiamo commissionato un progetto per la ricostruzione del nuovo asilo per essere pronti ad accedere al finanziamento Pnrr di circa tre milioni di euro".

Su quel polo scolastico "i lavori che faremo in estate comprendono anche il restauro interno della palestra e il rifacimento del piazzale. E, a fine maggio, iniziano i lavori sui marciapiedi per 400mila euro, una parte cospicua dei quali sarà investita in Via Ghandi, dove defluisce il traffico della scuola".

m. c.