Scuole tennis, boom di talenti in erba

Porto San Giorgio cuore pulsante del tennis italiano. In un’Italia che vive un momento d’oro per questo sport la città si conferma epicentro di eccellenza e passione sportiva. Più che altrove si sta seguendo il magico momento attraversato dal tennis nazionale. Se ne sente particolarmente coinvolto ricordando che i migliori tennisti impegnati a Roma, a cominciare da Sinner, Musetti, Paolini e Cocciaretto, hanno giocato a Porto San Giorgio il torneo internazionale under 12, uno dei più importanti tornei giovanili al mondo. Fra circa due settimane si disputerà la quarantesima edizione, con l’intervento di 20 delegazioni straniere ed i più forti under12 del mondo che si affronteranno.

Gli Internazionali di Roma stanno avendo riflessi positivi anche a livello locale aumentando la voglia di racchetta e realizzando il sold out di iscrizioni alle scuole di tennis. Quella di Porto San Giorgio è il fiore all’occhiello del circolo tennistico: viene considerata la migliore a livello regionale e tra le prime 10 a quello nazionale. Una scuola sempre florida guidata dallo storico maestro nazionale, Antonio Di Paolo, artefice di campioncini baby dalle buone prospettive. D Paolo è stato affiancato di recente dal maestro Leonardo Pompei, Con i suoi piccoli allievi il maestro nazionale ha conquistato negli anni otto titoli italiani individuali e tre titoli italiani a squadre, quindi una delle pietre miliari del Tennis giovanile a livello italiano e forse anche internazionale. La scuola del maestro Di Paolo ha prodotto tra gli altri Elisabetta Cocciaretto Gianluigi Quinzi Andrea Meduri i fratelli Sciahbasi migliori prospetti under 19 e under 17. Attualmente sta curando i più forti under 10 italiani. Non solo la scuola ma anche il circolo tennis è ritenuto tra i migliori esistenti. Uno dei suoi consiglieri storici, Emiliano Guzzo dopo aver ricoperto per 16 anni la carica di presidente regionale della federazione ha assunto anche quella di consigliere nazionale. Il suo commento: "Questo è veramente un momento d’ oro del tennis italiano con oltre 12 giocatori nei primi 100 del mondo e le Marche ben rappresentate con Elisabetta Cocciaretto, il pesarese Luca Nardi, fino a tre anni fa l’ascolano Stefano Travaglia, e si sta affacciando la fanese Federica Urgesi. Questi riflessi positivi del tennis italiano poi li hanno super positivi anche per la nostra regione e soprattutto per Porto San Giorgio dove non mi stancherò mai di ricordare che in circa 1 km quadrato abbiamo cinque circoli con cinque scuole, 25 campi da tennis e cinque da padel. Abbiamo 15 maestri nazionali e altrettanti istruttori".

Silvio Sebastiani