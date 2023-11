Scuole, verde e scogliere: ecco il piano

"E’ il nostro primo atto di pianificazione pluriennale della nostra amministrazione" commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella a margine dell’approvazione di giunta del programma triennale delle opere pubbliche 202426 che muoverà risorse per 28,5milioni di euro. Ciarpella sottolinea le linee guida che hanno mosso l’esecutivo: "Priorità all’edilizia scolastica per rendere più sicuri, efficienti e accoglienti i plessi che richiedono interventi; completamento delle scogliere emerse; attenzione agli impianti sportivi; interventi di rigenerazione urbana nel quartiere Faleriense (con un investimento nel 2026, di 5 milioni di euro), politiche green e interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e attuazione delle comunità energetiche per 2milioni di euro". Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri sottolinea un altro aspetto del programma delle opere pubbliche: "Questa amministrazione vuole incidere, vuole realizzare interventi che diano una svolta alla città e vuole farlo con concretezza". Spulciando il programma triennale, per il 2024, si prevedono investimenti per 6,4 milioni di euro totali per adeguamento sismico del municipio (900mila) e della scuola De Amicis (700mila), rigenerazione del campo ‘Martellini’ (920mila), efficientamento energetico della primaria ‘Pennesi’ (130mila), nuovi collettori fognari con il Tennacola (410mila) e nuova fognatura in via Potenza (280mila), ristrutturazione campo sportivo Cretarola (380mila), ripascimento del litorale sud (850mila euro), nuova palestra per la ‘Marconi’ (1,3milioni), sistemazione della copertura della Cittadella del sole (250mila) e ristrutturazione del secondo piano (830mila, nel 2025)), per la sede del quartiere Fonte di Mare 120mila euro, 150mila euro per manutenzioni delle strade. Nel 2025, gli investimenti previsti si aggirano sui 7,5milioni: 3,6 milioni per adeguamento sismico della ‘Pennesi’ in via Fontanella; 500mila euro per riqualificazione di tratti del lungomare sud, 150mila per la sede della Polizia Locale e 400mila per il ‘Belletti’. Infine, nel 2026 l’investimento più corposo con 14,6 milioni: oltre alla Faleriense, interventi sono previsti alla ‘Rodari’ (1,5milioni), per il sottopasso ciclopedonale tra via Regina Elena e via Trieste (1 milione), il collettore delle acque bianche tra Viale Europa e via Canada (100mila) e 7 milioni per il terzo stralcio delle scogliere.