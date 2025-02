La ‘scuoletta delle mamme’: “Italiano alle donne straniere, così funziona l’integrazione”

Fermo, 8 febbraio 2025 – L’hanno chiamata la ‘scuoletta delle mamme’, un vezzeggiativo affettuoso per un’esperienza nata in maniera del tutto spontanea e completamente gratuita che sta andando avanti da poco più di due anni in cui alcune maestre, a titolo volontario, insegnano la lingua italiana a donne straniere. “La madre di un mio alunno, pachistana – racconta la maestra Pina Cipolletta ideatrice e promotrice dell’iniziativa – veniva a prendere il figlio davanti alla scuola, salutava e quando le chiedevo ‘Come va?’, guardava il figlio per farsi spiegare. Un giorno le ho detto: ‘Ti insegno io l’italiano. Non può essere che stai qua da 2 anni e non hai ancora le parole da dire’. Dopo qualche settimana, mi ha contattato il marito chiedendomi se davvero volevo fare scuola alla moglie per l’italiano”.

E Cipolletta ha deciso che sì, l’avrebbe fatto, per questa mamma e per le altre dei 6-7 alunni stranieri che aveva in classe, alla primaria ‘Rodari’. E’ partito tutto da lì ma una grossa spinta l’ha data la nascita del coordinamento Nativa, sulla scia della forte impressione suscitata dalle donne afghane in fuga: “Se c’è qualcosa in cui mi trovo a mio agio è l’insegnamento e mi dava da pensare sapere che queste persone lasciano i loro Paesi e non hanno gli strumenti di base, le parole, per il vivere quotidiano”. I locali per la ‘scuoletta’ li ha immediatamente messi a disposizione il parroco, Don Tarcisio Chiurchiù, ha collaborato anche l’associazione di quartiere Faleriense e sono iniziate le lezioni: due giorni a settimana, per circa 2 ore, con gli stessi testi adottati nei centri di accoglienza e alla Cipolletta si sono aggiunte Barbara Pezzotta e Marisa Souza.

“Mentre i padri e mariti lavorano e quindi alfabetizzano per forza, per le donne non è così. Ne sono capitate alcune analfabete, che hanno dovuto imparare anche a tenere la matita”. Dalle 6-7 mamme iniziali, tramite il passaparola, sono arrivate a 35, formando tre gruppi classe aperti, uno cui partecipano anche gli uomini, gli altri due rigorosamente al femminile. E qui, le lezioni diventano occasione di confidenze, chiacchierate. Amicizie. Sono maghrebine, marocchine, algerine, molte indiane del Punjabi, qualche pakistana, nigeriana, senegalese, albanese. “L’integrazione c’è quando c’è la possibilità della comunicazione, dell’autonomia linguistica” dice Cipolletta. E poi ci sono casi che fanno bene al cuore, come la 36enne analfabeta che è riuscita a scrivere un biglietto di auguri alla sorella in italiano e nella loro lingua. Un’altra, adesso, sa leggere. Non mancano lezioni di quotidianità, studiando sui volantini dei supermercati, simulando una comunicazione: “Alla fine, siamo amiche, siamo facilitatori per affrontare la quotidianità”.