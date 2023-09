Si sdraia in mezzo alla strada poi aggredisce e ferisce carabiniere, arrestato 25enne

Porto San Giorgio (Fermo), 6 settembre 2023 - Dopo aver minacciato i carabinieri, ne ha aggredito uno con calci e pugni facendolo finire in ospedale. Per questo motivo i militari del Radiomobile di Fermo hanno tratto in arresto un lituano di 25 anni per minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

I carabinieri sono intervenuti a Porto San Giorgio dopo la telefonata di un passante che aveva notato la presenza del giovane disteso a terra. Al loro arrivo i militari dell’Arma, insieme ai sanitari del 118, hanno cercato di stabilire un contatto con il 25enne, ma questi ha iniziato a proferire frasi offensive verso di loro.

In seguito, rifiutandosi di fornire i documenti di riconoscimento e manifestando evidente stato di agitazione, verosimilmente correlato all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, il giovane ha iniziato a opporre resistenza fisica, colpendo uno dei carabinieri con calci e pugni alla spalla e alla gamba. I militari dell’Arma, con non poche difficoltà, hanno immobilizzato il 25enne, conducendolo presso la caserma di Fermo, dove, non pago della scorribanda, ha danneggiato volontariamente un impianto di climatizzazione. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto in custodia presso la camera di sicurezza, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Il militare aggredito è stato sottoposto a cure mediche presso l'ospedale di Fermo, venendo poi dimesso con una prognosi di 5 giorni. Un altro episodio che dimostra come i carabinieri restino sempre impegnati nella lotta contro ogni forma di illegalità a tutela della comunità.