"Questa è Altidona, se ami il tuo paese, vivi il suo centro storico". E’ il commento finale del post Facebook a corredo del selfie che ritrae Lucia Annibali e Annamaria Savini, contitolare del Bar Ristorante del Corso, anima del borgo storico di Altidona, la cui Piazza del Teatro ha ospitato la presentazione del libro ‘Il futuro mi aspetta’ di Annibali. Tante le persone presenti all’incontro che ha visto protagonista l’autrice promotrice di speranza, amore e resilienza, lanciato dal borgo altidonese, a distanza di oltre dieci anni dall’aggressione subita. La presentazione del libro si è svolta in dialogo dell’autrice con la giornalista Asmae Dachan, per l’evento organizzato dal Comune di Altidona in collaborazione con Cvm, Compagnia teatrale Rattattù e ‘Nave Cervo’. Tanti i partecipanti all’iniziativa che ha toccato cuore e anima di ogni ascoltatore, calatosi nella suggestione del luogo e nella condivisione del sentimento di riscatto. Tra le autorità presenti, il Prefetto di Fermo D’Alascio la presidente della Commissione pari opportunità della Regione Marche Vitturini, accolti dal sindaco Porrà. Sinceri i ringraziamenti rivolti ad Annibali, abbracciata dall’affetto del centro storico di Altidona. "Il suo coraggio e la sua determinazione – si legge sui social – siano da esempio per tante donne".

Paola Pieragostini