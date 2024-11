"Se il pubblico ride sono contento, ma quando s’incavola godo davvero"

Sold out per il festival ‘Storie’, lunedì scorso a Ponzano di Fermo, presso il palazzetto dello sport dove il comico e attore fermano Giorgio Montanini si è raccontato rispondendo alle domande della giornalista Gaia Capponi. All’interno della rassegna, nata dall’idea di Manu Latini e Fabio Paci e riservata ai piccoli ‘borghi del cratere’, Montanini è partito dal cinema nazionale e internazionale che, negli ultimi anni, lo ha visto protagonista: ‘Castelrotto’ (girato proprio a Torchiaro, ndr); ‘I Predatori’ ed ‘Enea’ di Pietro Castellito; ‘Grazie ragazzi’ con Antonio Albanese; ‘Race for Glory’ con Riccarco Scamarcio e ‘Nonostante’ di Valerio Mastandrea, tanto per citare i più importanti. "Un marchigiano, del sud delle Marche, per emergere deve penare. Per esempio, se sei romano o napoletano puoi parlare in dialetto: noi marchigiani no. ‘Arrivare’ è motivo di maggiore orgoglio; ancor più, vivere a Fermo, anziché a Roma". Scherza con il sindaco Diego Mandolesi e col pubblico, Montanini, con la satira pungente e l’irriverenza di sempre. Le stesse che gli sono costate care durante le numerose esperienze televisive: "Ho portato la stand up comedy in Italia quando il pubblico era abituato a Zelig. A Nemico Pubblico, Ballarò e Nemo lavoravo in diretta. Ma se chiami Montanini non puoi pensare di fare censure: ho detto che il problema di Salvini è stata l’insegnante di sostegno e fatto battute del genere: ridevano tutti, ma mi hanno cacciato praticamente dappertutto. Se il pubblico ride sono contento, ma è quando s’incazza che godo davvero".

Prima dei saluti, Montanini mostra il fianco raccontando, senza filtri, la sua vita anche nel periodo più difficile, quello segnato da gravi lutti, dipendenza e lunga malattia: "Avevo tutti i vizi possibili, sono arrivato a pesare 160 chili (oggi ne faccio 50 di meno): sono crollato sul set di un film e sono stato in coma per 45 giorni. Chi ha avuto la mia stessa, brutta esperienza, dice di aver visto la luce: io niente. So solo che dovremmo essere meno ipocriti: non diciamo ai giovani che la droga è terribile perché poi la provano e scoprono che mentiamo. Diciamo loro la verità: è bella, ma ti uccide. Oggi sto bene, grazie anche a Michela, la compagna di una vita, che ho sposato lo scorso anno nel giorno del mio compleanno".