"Se la stagione durasse di più..."

Per avere il polso della situazione economica di un posto si deve chiedere ai baristi, sono loro che misurano la vivacità di un territorio. Lo sa bene Fabio Trosini, il suo Caffè Lumière è la porta che apre verso Lido di Fermo, la stagione turistica la vive da dentro: "Devo dire che negli ultimi anni il grande lavoro lo viviamo a luglio e soprattutto agosto. Il resto dell’anno è ’ una resistenza, gli aumenti dei costi si fanno sentire, la gente fa fatica a concedersi piccoli lussi come la colazione. Aumentano le bollette, aumenta il costo della materia prima, noi cerchiamo di dare un servizio e non aumentare più di tanto i prezzi ma i margini sono stretti. Certo, se la stagione turistica durasse di più ne potremmo avere benefici tutti ma è un tempo complicato, le abitudini delle persone sono cambiate e noi dobbiamo evolvere con esse".