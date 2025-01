Se ne va il grande podista Addio a Vandino Marziali

Una triste notizia per iniziare l’anno nel mondo dello sport e del podismo fermano. Si è spento infatti all’età di 66 Vandino Marziali, persona molto conosciuta e Falerone e grande appassionato di sport di podismo in particolare. Una brutta notizia per la comunità di Falerone, Vandino era molto conosciuto in paese per la sua disponibilità, il suo carattere sempre molto sociale, ma anche per la sua passione per lo sport che riusciva a trasmettere a tutti quelli a cui era vicino. Purtroppo un malore improvviso lo ha strappato alla vita all’affetto della moglie, dei figli e dei tanti amici podisti con cui di dilettava. Sabato pomeriggio nella chiesa di San Sebastiano nel capoluogo di Falerone, si è svolto in funerale, una cerimonia molto semplice a cui oltre ai familiari hanno partecipato anche gli atleti della Podistica Servigliano di cui Vandino Marziali faceva parte, anzi a lui è stata dedicata una maglietta speciale con dedica che è stata posta sopra alla bara durante la funzione e che con lui resterà per sempre. Per Vandino la corsa era qualcosa di importante, che andava be al dilà del mero allenamento. Era un modo di sentirsi bene con se stesso e con gli altri, in carriera pur praticando questo sport a livello amatoriale aveva corso oltre 100 maratone, gare agonistiche in tutta Italia e non mancava mai di allenarsi almeno un paio di volte la settimana.

