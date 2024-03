Se questo è un parco. Il Cacciù abbandonato tra rifiuti e degrado: "Discarica a cielo aperto"

Era stata annunciata a suo tempo come un’operazione virtuosa, quella del passaggio dalla società Steat al comune di Fermo per consentire una gestione attenta e puntuale di un polmone verde quale è il parco di Monte Cacciù. A distanza di un anno però, è il consigliere di opposizione Paolo Nicolai, Pd, a sottolinea che da quel giorno nulla è stato fatto per sistemare la zona.

Quell’area, che doveva essere concessa in gestione ad alcune associazione ambientaliste, versa tuttora in uno stato di abbandono completo: "In questi giorni mi è stato segnalato il degrado dell’area – scrive il consigliere dem Nicolai – con rifiuti abbandonati nella zona limitrofa e le sterpaglie oramai che la fanno da padrone. Si capisce che siamo ancora in pieno periodo invernale – spiega ironico Nicolai – ed oramai il ragionamento degli amministratori spinge sempre di più verso una ‘stagionalizzazione’ anche nella cura del nostro territorio".

"Ma un parco che si rispetti – argomenta ancora il consigliere – dovrebbe essere tenuto aperto e a disposizione con orari quotidiani".

Del resto i cittadini sono sempre più attenti all’ambiente e alla cura di quelle zone verdi così importanti per respirare qualche ora di aria pulita.

"Il nostro sindaco all’indomani del passaggio in comodato d’uso aveva dichiarato: ‘Creeremo una rete intorno al parco per valorizzarlo, un passo importante tre le due realtà e quando questa cosa andrà a regime con un piano di gestione e valorizzazione, la città avrà qualcosa di nuovo’".

"Per adesso – conclude amaro il consigliere – intorno al parco (chiuso) c’è solo una discarica a cielo aperto".