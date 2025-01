Seccardini: "Dovevamo reagire prima". Brini: "Fondamentale aver dato continuità"

Rammaricato ma senza rimpianti per mister Simone Seccardini dell’Atletico Ascoli per un’altra sconfitta esterna. "Abbiamo approcciato bene il secondo tempo nonostante il doppio vantaggio, il rammarico è non averlo fatto prima contro una squadra rinvigorita da mister Brini. Sapevamo che c’era compattezza tra tifo e squadra, un bel clima compatto, hanno preso fiducia nel primo tempo e vincendo i duelli. Volevamo ripulire il dominio del gioco per scardinare il loro blocco basso evitando di concedere occasioni. Non abbiamo fatto bene e non siamo riusciti ad intervenire sul secondo gol, con Nonni infortunato e ci siamo persi De Silvestro. Ci siamo guardati negli occhi nell’intervallo ma loro hanno giocato di esperienza e ripartenza, ci avrebbero potuto far male. Tutto quello che sapevamo lo abbiamo pagato a caro prezzo. Nonni? Ha avuto un indurimento e al momento del cambio è arrivato il gol. La Fermana in due gare non ha preso gol e ne ha fatti tre, denota cinismo e pragmatismo oltre alla forza di esaltare singoli che hanno calcato ben altre categorie e complimenti a loro. Usciamo con rammarico e nessun rimpianto".

Sereno ma sempre molto concentrato invece Fabio Brini nel post gara. "Abbiamo dato continuità come avevo detto domenica, è una cosa fondamentale. Ci devono essere gli ingredienti come lo spirito di sacrificio, l’umiltà e il carattere. Sappiamo come dobbiamo affrontare le gare da qui alla fine e sotto a questo non dobbiamo scendere. Sono prestazioni dispendiose ma la testa conta più di ogni altra cosa. Nella ripresa dovevamo chiudere bene gli spazi, avevamo avuto anche occasione di sfruttare quelli che ci lasciavano. Nella squadra c’è partecipazione, non può essere altrimenti anche in serie D. Alla fine se sei aggressivo e riesci a chiudere ciò che gli altri cercano di fare, puoi avere possibilità per fare male. Non è solo bloccare gli avversari ma ti devi preoccupare di fare gol. Ci sono state cose positive che proviamo a fare ma che vanno migliorate, non sempre riesci a far gol e basta un gol sul 2-0 che puoi mettere in discussione tutto. Ma l’importante è lo spirito dei ragazzi. L’atteggiamento mentale è quello che voglio io, dentro ci devi mettere qualcosa che ti permettere dentro altre cose. Dobbiamo migliorare nelle cose da sfruttare. De Silvestro? Conoscevo le caratteristiche, sapevo che poteva essere un giocatore importante. Etchegoyen e Romizi? Sono giocatori che in questa maniera hanno dato equilibrio".