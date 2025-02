Seccardini: "Fossombrone altra squadra forte"

Si torna al Don Mauro Bartolini di Monticelli con la voglia di tornare anche alla vittoria. La sfida di domenica alle ore 14.30 contro il Fossombrone, può davvero segnare la fine della mini-crisi dell’Atletico Ascoli che nelle ultime nove giornate ha battuto solo la Civitanovese. Questo è il momento di dare continuità ai risultati dopo il bel pareggio conquistato a L’Aquila contro la seconda in classifica.

"A L’Aquila siamo stati accorti – ha dichiarato l’allenatore intervenuto su TV Centro Marche – perché l’avversario lo richiedeva. Domenica dovremo affrontare un’altra squadra forte come il Fossombrone in una sfida che sarà impegnativa ed intrigante contro una squadra stimolante e mai facile da affrontare. Una squadra che ha un percorso di classifica molto simile al nostro, pur adottando metodi e idee molto diverse, ma con la stessa verve e la stessa passione che ci mettiamo anche noi. Il Fossombrone è guidato da un tecnico più esperto e navigato di me, come Michele Fucili e questo non può che rappresentare uno stimolo. Ai tempi del Campionato di Eccellenza quando il Fossombrone è stato un’autentica bestia nera per l’Atletico, io non c’ero – ha concluso il mister bianconero – ma i pareggi dello scorso campionato e l’amara sconfitta subita all’andata devono farci ricordare la forza di questo avversario".

Intanto la squadra continua ad allenarsi e a preparare questa sfida tutta da vedere. Mister Seccardini dovrà decidere se dare ancora fiducia alla difesa con Mazzarani, Nonni e Feltrin che ha ben figurato a L’Aquila, o affidarsi all’esperienza del capitano Matteo D’Alessandro e a quel punto sarebbe probabilmente Feltrin il sacrificato, anche se dai suoi piedi è nato l’assist da calcio d’angolo per il colpo di testa di Mazzarani per la rete del vantaggio. Altro dubbio riguarda l’attacco, con quattro atleti per due maglie. Se le giocheranno Maio, Didio, Minicucci e il neo arrivato Coquin che ha subito mostrato le sue qualità.

Valerio Rosa