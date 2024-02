Seccardini: "Male sui gol presi da calci da fermo. Peccato per le tre occasioni nel primo tempo"

Mastica amaro Simone Seccardini al termine della sfida persa dal suo Atletico Ascoli. "Non penso assolutamente che i sette punti conquistati nelle ultime tre gare abbiano condizionato il nostro rendimento qui a Monterotondo – ha ammesso in sala stampa il tecnico –. Sapevamo che ci aspettava una partita di duelli, di transizioni ma anche di episodi. Episodi che hanno premiato i padroni di casa perché era evidente che chi avesse segnato per primo il del vantaggio poi avrebbe avuto vita facile. Peccato per le tre occasioni avute nel primo tempo quando non siamo riusciti a trasformare in rete le buone opportunità create. Poi bravi loro a trovare i due gol su calcio piazzato. I miei ragazzi ce l’hanno messa tutta ma evidentemente non è bastato".