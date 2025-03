Seccardini predica calma: "Atletico focalizzato sull’obiettivo salvezza"

Si torna in campo dopo l’amaro ko subito Al Riano Athletic Center contro il Roma City, che di certo non è piaciuto alla dirigenza bianconera in quanto decisamente inaspettato. È stato così l’allenatore dell’Atletico Ascoli Simone Seccardini a chiudere la parentesi romana ape a presentare il match contro il Castelfidardo in programma questo pomeriggio alle 14:30 allo stadio comunale Don Mauro Bartolini per la 26esima giornata del girone F. Un sfida delicata tra due squadre distanziate di un solo punto e che potrebbe segnare una bella svolta al campionato dell’Atletico Ascoli.

Mister Seccardini, la sconfitta di domenica è arrivata dopo un buonissimo primo tempo. Cosa non è andato nella seconda frazione?

"Rispetto a un ottimo primo tempo, in cui abbiamo avuto il dominio del gioco e diverse occasioni, nel secondo tempo siamo stati meno propositivi e più leggeri nei duelli individuali. Questo ha permesso ai nostri avversari di creare degli episodi a loro favorevoli che sono stati bravi a sfruttare al meglio".

Arriva un Castelfidardo in salute e che anche all’andata mise in difficoltà la sua squadra. Come avete approcciato in settimana a questa partita e che match si aspetta?

"Per quanto fatto vedere nella gara d’andata, dove ci misero in difficoltà soprattutto nel primo tempo, mi aspettavo di trovare il Castelfidardo in questa situazione di classifica. È una squadra dinamica che si muove molto bene senza palla e che attacca continuamente gli spazi. Per noi sarà fondamentale tornare a fare punti che ci consentiranno di avvicinarci al nostro obiettivo".

Cinque punti dai playout, sei punti dai playoff. Dove deve guardare la sua squadra in questo finale di campionato con ancora nove partite da disputare?

"Siamo sempre rimasti focalizzati sull’obiettivo salvezza, consapevoli che questo è un campionato equilibrato e dove tutte le squadre possono attraversare momenti di difficoltà. La nostra priorità è mantenere la concentrazione su questo obiettivo, senza farci distrarre dalla classifica e affrontare ogni partita con la giusta determinazione".

Valerio Rosa